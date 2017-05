Intenta Chuy De León “madruguete” partidista

35 views

El Diputado Jesús De León Tello, del Partido Acción Nacional, nuevamente intentó usar la Tribuna del Congreso del Estado para mentir y confundir a los coahuilenses, además de abonar al enrarecimiento que el PAN viene dando al proceso electoral.

Sin cumplir con los protocolos marcados por Oficialía Mayor del Legislativo en Coahuila, De León Tello subió a la Tribuna del Congreso del Estado para denunciar malos manejos en el ayuntamiento de Torreón, buscando el respaldo de los diputados, intentaba con un mensaje incendiario dar respaldo al mismo tema que el candidato a la gubernatura Guillermo Anaya y el Presidente del CEN del PAN, denunciaban al mismo tiempo en una conferencia de prensa en Saltillo.

De León en repetidas ocasiones ha actuado más como promotor de campaña de Memo Anaya y del PAN que como diputado.

Al intentar darle el toque de enrarecimiento que buscaba De León desde la Tribuna del Congreso del Estado, amparado en leyes de transparencia, los diputados de otros partidos le pidieron ya no más mentiras ni confusiones a los coahuilenses, con acciones que ofenden y engañan y que siempre buscan beneficiar la endeble campaña de Anaya Llamas y de Acción Nacional.

Melchor Sánchez de la Fuente, Diputado por la Región Centro de Coahuila, desde la Tribuna del Congreso le exigió al diputado panista, que ya olvidara acciones que trastocan la paz que prevalece en el proceso electoral y que el PAN a través de este diputado busca echar abajo.

Sánchez de la Fuente dijo que usar la Tribuna para entrometerse en temas electorales obliga a marcarle un Ya Basta a Jesús De León, atrás de él esta Memo Anaya, usan la casa de los ciudadanos que es el Congreso del Estado para mencionar mentiras, fabricar fantasías y todas tendientes a denostar la figura fortalecida de sus rivales políticos, “se ven fracasados, perdidos, por eso inventan y lo hacen desde cualquier espacio, aunque ya se le exige un alto a tanta descarada acción de proselitismo de Acción Nacional”, señaló.

Chuy De León debe pensar en los coahuilenses, no solo en los panistas, echa a perder la democracia, a los electores, debe respetar el proceso electoral, no se debe influir, dijo.

Agregó que Chuy De León pidió un punto de acuerdo que no estaba en la minuta, que intentaba meter sin informar, no se debe llamar ofendido y bloqueado, desde 24 horas antes debió informar.

Por eso desde la Tribuna se le frenó, señaló Sánchez De la Fuente.

Manifestó al ser entrevistado que no se está en contra de la transparencia, al contrario, estamos a favor de esta, pero debe ser congruente en acciones, no con difamaciones, no con tintes de partido, como lo intenta hacer De León.

La estrategia del PAN y de Chuy De León es mentir y confundir, pero ya hartaron, Anaya y Chuy de León están mintiendo, se ven perdidos, y para eso dice lo que les viene en gana, lo hacen para golpear, pero ya no más.

Dijo que Chuy De León es el operador gangster, el golpeador, el todo, el mentiroso y el que ofende a la sociedad. Actúa más como operador del PAN y de Anaya que como diputado, concluyó.