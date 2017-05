Rompe el silencio padre de terrorista de Manchester

20 views

El padre del hombre que causó la muerte de 22 personas que asistieron a un concierto en Manchester dijo, en la capital libia, que había hablado por teléfono con su hijo hace cinco días y que “todo estaba normal“.

Ramadán Abedi, quien fue detenido en Trípoli por fuerzas antiterroristas durante la entrevista, dijo que su hijo Salman les había comentado que iba a peregrinar a la Meca.

Hablé con él hace cinco días (…) No pasaba nada malo, todo estaba normal”, dijo Abedi, que no contó dónde estaba su hijo en ese momento.

Otro de los hijos de Abedi, Hashem, fue detenido el martes en Trípoli por sospechas de que tiene vínculos con el grupo insurgente Estado Islámico, dijo Ahmed Bin Salem, un portavoz de la Fuerza Especial de Disuasión, conocida como Rada. Esta fuerza fue la misma que detuvo a Abedi sin dar la razón.

Tenemos pruebas de que él y su hermano están involucrados con el Estado Islámico y lo hemos estado siguiendo durante más de un mes y medio”, dijo Bin Salem. “Estaba en contacto con su hermano y sabía del ataque”.

Agregó que Hashem, de 20 años, había viajado de Londres a Trípoli el 16 de abril.

El ministro británico del Interior, Amber Rudd, ya había dicho que el atacante regresó recientemente de Libia. Su par francés, Gerard Collomb, declaró que el hombre tenía vínculos con Estado Islámico y que probablemente también había visitado Siria.

Pero Ramadán Abedi dijo que estaba seguro de que su hijo no había sido miembro del grupo yihadista. “Salman no pertenece a ninguna organización”, afirmó “La familia está un poco confundida porque Salman no tiene esa ideología, no tiene esas creencias”.