SAT va contra consumidores de gasolinas robadas

El Servicio de Administración Tributaria investiga empresas clientes de estaciones de servicio bajo sospecha de comprar y vender gasolina robada, para romper la cadena delictiva y fincar responsabilidades, reveló el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quiroz.

En entrevista, informó que, adicionalmente, Pemex realiza investigaciones orientadas a conocer si el consumo de combustibles realizado por algunas empresas coincide o no con la naturaleza del negocio, y si es consistente con las operaciones que realizan.

El SAT, brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de recaudar impuestos y de administrar los ingresos tributarios del gobierno federal, no ha estimado la pérdida recaudatoria por IEPS e IVA aplicados a gasolina robada. “No tenemos la estimación”, respondió Santín Quiroz a una pregunta sobre cuánto se ha dejado de recaudar por ese concepto.

Al respecto, el jefe del SAT informó que el organismo a su cargo tiene identificadas a 70 mil empresas bajo sospecha de simular operaciones y expedir facturas presuntamente apócrifas por más de 900 mil millones de pesos, con posibles fines de defraudación.

Tenemos identificado que estas empresas han facturado operaciones superiores a los 900 mil millones de pesos, no obstante, ese no es el monto de defraudación, en virtud de que esas facturar no tienen necesariamente una contraparte que pretenda deducirlas, es decir, todavía no tenemos una estimación precisa de cuál podría ser el impacto de evasión”, sostuvo.