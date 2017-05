Joven abogada ejemplo a seguir

53 views

Juanita Olalde Felipe es una joven abogada monclovense, quien ya es conocida por ganar juicios de casos polémicos en la Región Centro. El estudio y la actualización en el nuevo sistema penal acusatorio la han llevado a lograr la libertad de sus clientes en casos como el recientemente de Milca Sarahí Mendoza, a quien probó legítima defensa en el homicidio de un taxista, y antes, la liberación del Cuarto Visitador de Derechos Humanos, Genaro Soto.

Estudiosa, acuciosa, ha desarrollado la argumentación para obtener una representación diligente, en que recaba todos los datos para presentarlos al momento, sabe que esa es la oportunidad.

En entrevista compartió la experiencia que ha vivido en este sentido en donde su satisfacción está en dejar en libertad a quienes ha representado en su incipiente trayectoria como litigante.

LA PRENSA: ¿En dónde estudiaste?

JOF: En el Centro Universitario Coahuilense de Monclova, fui de la segunda generación y actualmente estudio la maestría del Sistema Penal Acusatorio, en UANE.

Pero cuando yo egresé mis estudios fueron en base al sistema tradicional incluso entre a litigar y fue hasta el 2008 que comenzó la reforma y en el 2013 se implementó en el Estado.

Del 2008 al 2013, tomé cursos y diplomados, impartidos en; la Procuraduría, CEUC, el Colegio de Abogados y demás instituciones, para poder lograr ser operador del sistema.

Somos pocos los que aprovechamos esos conocimientos porque eran necesarios para continuar trabajando como abogada litigante en materia penal.

LA PRENSA: ¿Cuándo comenzaste a litigar?

JOF: En el 2007 inicié a ejercer como abogada litigante, casi siempre enfocada en materia penal.

LA PRENSA: Ante los diplomados y demás estudios realizados ¿Cuáles han sido tus logros?

JOF: El primer juicio que se ganó en el Estado fue por violación equiparada de una menor de edad, a mi colega Baltazar Rico y a mí nos tocó estar en al defensa y obtuvimos excelentes resultados porque sacamos absuelto a nuestro representado Eleazar Alvarado.

Entramos de lleno y a lo grande, porque salió en libertad Eleazar absuelto sin delito alguno en su contra y se postuló como el primer juicio ganado en el Estado.

Uno más fue el caso en donde se implicaron a policías de Monclova quienes supuestamente golpearon a un sindicalizado de AHMSA. Mi representado estaba encarcelado y se logró que saliera libre de todo delito sin llegar a juicio.

El siguiente fue el del Cuarto Visitador de la Comisión de Derechos del Estado de Coahuila, Genaro Soto Flores, en donde se evitó que se le vinculara a proceso al demostrarse su inocencia en el delito de secuestro, en el 2016.

En el asunto en el que se vieron involucrados policías de ciudad frontera detenidos por posesión de drogas a finales de abril mi representado tenía la medida cautelar de prisión preventiva y logramos su libertad condicionada.

Finalmente fue el de Milca Sarahi Mendoza Arista, a quien no se le vinculó a proceso y quedó el libertad al comprobarse defensa legítima en el asesinato de Jesús Fernando Tobías Guel, taxista castañense encontrado muerto en su taxi en la Colonia Santa Cecilia.

Este caso fue el primero en el Estado ganado por legítima defensa.

Otros más de los triunfos está en una gran cantidad de asuntos resueltos y no judicializados por el uso de las salinas alternas que ofrece esta nueva ley de justicia penal.

LA PRENSA: ¿A qué atribuye los resultados en los diversos casos representados por ti?

JOF: Más que nada se basan en el estudio, el conocimiento que se adquiere y que se adquirió para llegar a ellos.

Cuando estas con un juez no es fácil argumentar porque todo es al momento y si no te preparas como abogados es difícil que logres algo.No dudo en la capacidad de los colegas, pero no desarrollan la argumentación.

LA PRENSA: ¿Qué opinión te merece el actuar del Ministerio Publico en el caso de Milca?

JOF: Es deplorable, no encuentro otra palabra más certera, porque no te imaginas cuanto le ha invertido al Estado en la capacitación de los agentes del Ministerio Público, que es algo que nosotros como defensores particulares no tenemos.

Con toda esa capacitación que el Estado les da, ver esa actuación es reprobable. Tenemos las mismas leyes al alcance de ellos y nosotros es triste.

LA PRENSA: Finalmente ¿Qué les dirías a los abogados en torno a esta nueva ley?

JOF: Que continúen capacitándose porque en materia penal que está relacionada en cuanto a los Derechos Humanos, se requiere muchos conocimientos porque se va a reflejar en las audiencias.

Sí se puede aplicar la ley, nada más falta capacitación del litigante y la capacitación de la sociedad para que no juzgue y atribuya a que se dejan libres a los culpables.