Riquelme: Vida digna para adultos mayores

Una vida digna basada no solamente en beneficios económicos sino de salud y esparcimiento podrán gozar los adultos mayores de Coahuila con el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, quien en un acto de agradecimiento a su legado en la entidad, se comprometió a priorizar las necesidades de esta población.

“Ustedes contribuyeron al desarrollo del Estado, nos toca a nosotros retribuirles lo que han hecho apoyándolos y garantizándoles una vida digna. Nuestros adultos mayores son raíz y legado, a ellos debemos lo que hoy somos, merecen vivir con tranquilidad y alegría esta etapa de su vida, por eso trabajaremos”, aseguró el candidato tricolor, al Gobierno del Estado.

Durante su recorrido por los 38 municipios del estado, Riquelme, además de comprometerse con los adultos mayores, propuso: “en seguridad ni un paso atrás. Debemos mantener la paz y el orden. No permitiremos que los delincuentes regresen a Coahuila. Vamos a cerrar nuestras fronteras al crimen organizado para mantenernos con paso firme hacia el futuro.

Las propuestas del candidato empatan con las principales demandas ciudadanas y desde el arranque de su campaña ha difundido su plan de gobierno, proyecto que también se encuentra detallado en el documento de su Oferta Política, en la plataforma electrónica www.miguelangelriquelme.com.mx

“He recorrido todos los municipios y todas las regiones, he podido escuchar a miles de coahuilenses y he constatado sus necesidades. Vi en sus miradas el deseo de avanzar, de luchar porque el futuro les pertenezca, por eso mi principal compromiso es que haya seguridad, que las familias tengan paz y tranquilidad, por eso los invito a que el próximo 04 de junio se sumen a mi proyecto y me hagan gobernador de Coahuila, les regresaré el orgullo de pertenecer a esta bendita tierra, no les voy a fallar”, aseguró el abanderado tricolor.

“Hasta el momento he firmado más de 400 compromisos y después de ser gobernador pondré en marcha más de 40 programas en beneficio de toda la población en la entidad” expresó el candidato durante su recorrido estatal.