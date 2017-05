Casi un hecho, alianza Morena-PT para elección de 2018: AMLO

El Partido del Trabajo y el Movimiento de Regeneración Nacional son aliados no sólo en el Estado de México sino también en la disputa por la Presidencia de la República, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Al celebrar y agradecer la declinación del candidato del Partido del Trabajo al gobierno del Estado de México, Óscar González en favor de la abanderada de Morena al mismo cargo de elección popular, López Obrador adelantó que es prácticamente un hecho la alianza entre el Partido del Trabajo y Morena en las elecciones presidenciales del próximo año.

En entrevista para Grupo Imagen desde Veracruz, el dirigente de Morena calificó como “muy buena noticia” la definición del PT porque al tiempo que afianzará el triunfo de Gómez Álvarez a la gubernatura, también es un deslinde respecto al partido gobernante.

¿El PT es aliado de Morena y Andrés Manuel?, se le preguntó.

A partir de la declinación de González Yañez, el excandidato presidencial aclaró que se mantendrá pendiente de las reacciones que dicha determinación pueda generar en Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática.

Es el momento de las definiciones, si el PRD no decide ahora, no vamos juntos en el 18″, insistió al pronosticar que pelearán el tercer lugar en los comicios mexiquenses si no modifican su decisión.