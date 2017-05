Denuncian a vigilante de centro comercial

19 views

Frontera, Coah.- El ciudadano Rafael Arredondo denuncio ante el Ministerio Publico a un centro comercial, debido a que el guardia en turno Marco Antonio Muñiz de la Cruz lo golpeo en la mano por pedir otra bolsa para los productos que adquirió.

Fue el pasado lunes alrededor de las 7:30 de la tarde cuando el afectado acudió al centro comercial junto a su esposa, acción que realizan cada semana para surtir la despensa. Al pagar, el empacador le lleno una bolsa y el señor Rafael le pidió otra pues en el camino se le rompería debido al peso, en eso estaba cuando se les acerca el guardia y les niega la bolsa.

El encargado de seguridad en turno, Marco Antonio de la Cruz le dijo que así estaba bien y que no se podían desperdiciar las bolsas, Rafael al querer hacerlo entrar en razón recibe un golpe en la mano derecha donde sostenía los productos. No conforme el guardia le retira de forma violenta la bolsa y le dice que es un abusador por pedir algo que le corresponde como cliente.

El afectado pide la presencia del gerente quien al llegar no hace nada más que mirarlos, también acude el encargado de los guardias y le dice que fue un error que todos cometen, sin embargo, Marco Antonio estaba detrás de él riéndose. Ante esto, Rafael busca una patrulla y al llegar los elementos, el gerente asegura que el guardia ya fue dado de baja y no estaba presente, ni siquiera habían pasado 15 minutos.

“Les dije que interpondría una denuncia ante el Ministerio Publico y así lo hare, la hinchazón de la mano apenas se me está pasando y lo que me preocupa es la operación del tendón que me habían realizado. Invito a todas las personas a que no se queden calladas y exijan respeto como los clientes que somos, si esto me paso a mí que me puedo defender, que no le pasara a un adulto mayor”, dijo.