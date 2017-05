Afirma “Wicho” no buscará reelección

22 views

SABINAS, COAH.- Wicho Rodríguez, candidato del PRI al gobierno municipal, realizo recorrido por el mercado de Las Pulgas de la colonia Sarabia. Platico con comerciantes y clientes, expuso su plataforma de trabajo y pidió el apoyo el 4 de junio para ser el próximo presidente municipal de Sabinas e invito al cierre de campaña que será este domingo 28.

“Son los últimos días de la campaña de 60 días; el cierre será el domingo 28 a las 7.30 de la tarde en la placita del ferrocarril, vamos a acompañar al ing. Miguel Riquelme Solís, nuestro candidato a la gubernatura. Habrá muchas sorpresas y grupos musicales. Estamos en el último paso para cambiar la historia de Sabinas, queremos que a Sabinas les vaya bien “, dijo el candidato del PRI.

En el recorrido por Las Pulgas, Wicho Rodríguez, dijo que su propósito es que los ciudadanos tengan trabajo, calles dignas, que tenga infraestructura deportiva, que tenga un eficiente servicio de recolección de basura.

Dejó en claro Wicho Rodríguez que no buscara la reelección, como asegura el candidato de UDC que sí se reelegirá en caso de que gane, “Yo me comprometo a cumplir con un programa de obras, no podría reelegirme porque tendría que renunciar a los dos meses de iniciada la administración y donde quedara mi palabra empeñada. Yo tengo palabra para quedarme los 365 días, tengo palabra para cumplir con lo que estoy prometiendo, y no voy a renunciar a los dos meses para buscar la relección como lo piensa hacer el candidato de UDC en caso muy poco probable que llegara a ganar“, señalo Wicho Rodríguez.

Pidió a los ciudadanos “Que me echen la mano el 4 de junio para cambiar la historia de Sabinas, en 365 días que voy a ser su presidente voy a cumplir con lo que me he comprometido y al final me sentiré satisfecho que la gente diga que Wicho si cumplió “.

Enfatizó “En el PRI todos caben, en el PRI nadie sobra, muchos amigos se han sumado como los amigos de Morena, o Adelaida Valdez Venegas (tita) fundadora del UDC aquí en Sabinas, y muchos otros que saben que el proyecto de Wicho es un proyecto sustentado, que saben que es un proyecto viable, que a Sabinas le va a ir bien “.

Wicho realizo recorrido por un sector de la Colonia La Vírgenes, donde siguió sumando simpatizantes a su proyecto. “Muchos ciudadanos aun no deciden a quien entregar su voto, por eso hago estos recorridos casa por casa tocando puertas y tocando conciencias sobre la necesidad de regresar la dignidad a Sabinas, de regresar el orgullo a los sabinenses, es tiempo de recuperar juntos nuestro municipio del atraso que tenemos de casi cuatro años “.

“Le pido a los ciudadanos una oportunidad el 4 de junio. Juntos vamos a demostrar que en 365 días si se puede tener un mejor municipio, una ciudad digna “, finalizo el entrevistado.