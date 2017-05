Necesario auditar a “la chiquillada”

61 views

Al finalizar la campaña electoral, se hace necesario que autoridades se encarguen de auditar a partidos pequeños, que demuestren en que y como gastaron el dinero que recibieron porque muchos no hicieron campaña, solo por medio de las redes sociales se presentaron, reconoció Andrés Oyervides Ramírez.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la región centro, dijo que es práctica común que partidos políticos pequeños utilicen a sus candidatos para hacer campañas y conservar sus prerrogativas de ley, pero no les dan dinero para la campaña por eso ni aparecen en colonias.

“Siempre pasa esa situación, es una vieja práctica, eso ocurre porque no hay quien fiscalice ni pida información sobre los gastos de campaña, eso hace fácil a directivos de esos partidos engañar porque nadie les pide cuentas claras, nadie les pide información sobre sus gastos” enfatizó.

Dijo que cuando se aplique auditoria y se exija a los partidos políticos informar sobre sus gastos de campaña bajara la presencia de la chiquillada que representa un millonario gasto pero la verdad nadie conoce si en realidad utilizaron el dinero para promover sus candidatos conforme lo marca la ley.

Mientras se les deje manos libres el dinero de los contribuyentes no se maneja de manera transparente, cada elección es lo mismo el presupuesto asignado para campañas políticas desaparece sin que haya autoridad que se encargue de castigar esa práctica empezando por la cancelación del registro.

“Hay muchos partidos pequeños que no hicieron campaña sus candidatos no fueron a colonias a reunirse con electores, hay comentarios de que los abandonan después de su registro y el dinero no aparece eso cuesta millones de pesos a quienes pagamos impuestos” reconoció.