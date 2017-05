Ráfagas Deportivas

15 views

por Ramiro Ortiz

BUENOS DIAS….

AYER fui invitado por José Luis Padilla, al acto inaugural de la 7ª. Copa de Futbol Monclova 2017, el “flaco” pese a andar solo, coordino un excelente acto inaugural, por ese asistí, porque inicia el acto, con la hora señalada, por lo más importante la llegada de equipo que vinieron de Barroteran, Sabinas y Piedras Negras, ojala y que el presidente de la asociación estatal de futbol Juan Elizalde, organizará los eventos estatales y regionales, como los coordina el chamaco Padilla, por ahí presentaron las seis gigantescas copas, que serán entregadas este día, cuando concluya el acto y sepamos quien fue el campeón en su respectiva categoría.

AYER INICIO la primera ronda de semifinales en liga de futbol veteranos de Monclova, por cierto en el grupo C, se volvió a imponer Tino Ibarra, dejo fuera a dos equipos y se acomodó como semifinalista, lo que hizo que tanto Ferretera Villarreal como Independiente Monclova, se quedarán sin jugar, ayer quien sabe cómo le haya ido al Palmeiras ante Colonia Borja, ¡pórtate bien o te pasa lo mismo que Julio César Chávez Jr., por cierto el martes, le iban a dar un adelanto…EN OTRO comentario el día de ayer salude al “Guerito” JAVIER EDUARDO IBARRA DE LA ROSA, aquel chamaco que hace un par de años fue firmado con los Rayados de Monterrey, ahora dice se encuentra en la SUB-20.

YA REGRESO de la Academia del Carmen Nuevo León mi enviado especial Juan Carlos Barajas la popular “copala”, estuvo en el Juego de Estrellas de la Liga doble A, que se efectúo este viernes, y en donde me platico estaban más de 60 participantes de las 16 equipos de la Liga mexicana, su chamaco fue seleccionado por los Pericos de Puebla y estuvo presente en el juego, el mismo que gano el equipo azul de Natanael Reyes al equipo rojo de Roberto Méndez con final de 10 carreras a 2, ayer al filo de las 10 de la mañana, reanudaron las acciones de la segunda vuelta del presente campeonato, suerte para las futuras estrellas del béisbol profesional de México y claro de Estados Unidos, gracias a Juan Carlos, ya puedes pasar por un 24 de TKT.

LOS DIAS 16, 17 y 18 de Junio, en Campeche, será el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer le hable al amigo Lino Rivera timonel de los filibusteros, “oye no tienes por ahí un catre, para dormir, ahora que vaya al Juego de estrellas”, usted nomás llegue amigo, aquí lo espero, en esta edición del 2017, el Derby de Jonrones, será dedicado en honor a uno de los mejores cañoneros de todos los tiempos como lo es ALEJANDRO ORTIZ, couch de los próximos campeones Acereros de Monclova.. SALUDOS para las guapas muchachas de Monclova, manda desde Villahermosa Tabasco JONTAHAN DELGADO, este es hijo del aquel es lanzador de Tigres del México JULIO DELGADO, quien no lo recuerde es que no conocer de béisbol, por cierto JONATHAN fue softbolistas nacional, ahora en Tabasco, es un ídolo en este deporte con la franela de PEMEX.