Tiendas departamentales fuera del Centro Histórico

Múzquiz, Coah.- La profesora Yolanda Elizondo Maltos, Secretaria de la Junta de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de Múzquiz, dijo que durante la última visita del ejecutivo Estatal a esta ciudad, entregaron al Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, un documento donde señalan que la reglamentación nueva de Múzquiz, para el Centro Histórico desde 2015, establece que es imposible que se establezcan en el primer cuadro de la ciudad más tiendas departamentales, como ya sucedió de manera arbitraria con las que ya existen.

Dejando en claro que son bienvenidas todas las empresas que significan fuentes de trabajo para los muzquenses, pero no en el centro histórico, ya que en la ciudad existen otros predios que pueden utilizar y que no están en la zona centro, y que para ellos como empresas grandes en el caso de Coppel no significan un mal lugar por qué donde quera que se establezcan las personas los clientes los seguirán.

Indicando la profesora Yolanda Elizondo, que gracias a la reglamentación establecida, que no existía antes, se tiene que respetar la autonomía municipal, quien sea, cualquier tienda, aunque sea cadena nacional, con mucho respeto, son bienvenidos a Múzquiz, pero no se deben establecer en el centro histórico.

Lo anterior, lo aclaró la profesora Yolanda Elizondo, en virtud de que una tienda departamental se pretende establecer frente a la plaza principal, por la calle Zaragoza, trabajos que fueron suspendidos por el Ayuntamiento, postura que esperan sea respaldada por el Gobierno del Estado, luego de la petición que hizo la Junta de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de Múzquiz, al Gobernador durante su visita al ejido La Cuchilla.

Agregó que no han tenido ningún acercamiento con los directivos o representantes de esa nueva tienda departamental que busca establecerse en Múzquiz, que solo están atentos a lo que se conoce lo que se tiene en Obras Públicas, en cuanto a trámites, como son los planos y en primer lugar es un lugar muy pequeño para una tienda tan grande pero sobre todo estamos en pleno camino para volver a participar en la convocatoria para Pueblos Mágicos, porque han sido dos años de trabajo para lograr este objetivo que beneficiaría a Múzquiz, una vez que se asigne como tal.