Gran cierre de Wicho y Tessy

SABINAS, COAH.- Miles de priistas acudieron al cierre de campaña en esta ciudad de Miguel Riquelme Solís, candidato a la gubernatura de Coahuila, de Wicho Rodríguez, candidato al gobierno municipal, y Tessy Guajardo, candidata a diputada por el 03 Distrito. El evento partidista se realizó en el emblemático Paseo del Ferrocarril, amenizado por la agrupación de JLB y la Compañía.

Cientos de banderas con el logo del PRI llenaron el Parque del Ferrocarril y al grito de Riquelme, Riquelme, Riquelme, dieron la bienvenida al candidato.

“Durante mi campaña hice muchos compromisos; con personas de la tercera edad, con personas con discapacidad, con los más vulnerables, con los jóvenes, con estudiantes pero un compromiso que es muy importante es la seguridad “, señaló Miguel Riquelme.

“Mi compromiso es que la delincuencia no regrese a Coahuila, es prioridad para mi gobierno. Yo sí habló de la inseguridad, no como los candi-narcos que no se atreven a hablar de la delincuencia porque son cómplices “, apuntó Riquelme Solís.

Pidió el voto ciudadano el 4 de junio para sacar el proyecto de Wicho Rodríguez en Sabinas, de Tessy Guajardo en el Distrito 03 y de Miguel Riquelme en el gobierno de Coahuila.

Por su parte Wicho Rodríguez, candidato del PRI al gobierno de Sabinas, reconoció en Miguel Riquelme Solís un hombre de carácter para traer fuentes de empleo, atender a los más vulnerables y evitar que la delincuencia regrese a Coahuila.

Agradeció a los cientos de personas que los acompañaron en los diversos toca-toca, en eventos de amigos, en reuniones de colonias, en plaza públicas, en mesas de trabajo durante los ya casi 60 días de la campaña.

“En Sabinas estamos listos para recuperar nuestro municipio, estamos listos para recuperar calles dignas, con el apoyo de todos los priistas vamos a ganar este 4 de junio “indicó el candidato priista.