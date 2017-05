Gana Fracia con anuncios iegales

29 views

Los anuncios colocados de manera ilegal sobre los buzones del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) en la Ciudad de México y otras entidades del país responden a uno de los mayores grupos internacionales de publicidad exterior llamado

JCDecaux, con sede en Francia.

En el año 2000, Equipamientos Urbanos de México S.A. de C.V. (Eumex) adquirió 50% de la firma Stoc S.A. de C.V., pero habrían acordado que la primera se encargara de comercializar los anuncios en los buzones, que esta última había instalado.

Cuatro años después, JCDecaux adquirió 85 por ciento de Eumex y con ello la comercialización de los anuncios en el mobiliario postal.

Actualmente, en la página de internet de JCDecaux en México se presumen exitosas campañas publicitarias instaladas sobre los buzones de Sepomex, y en los marcos de los anuncios aparece discretamente, en la parte superior, la marca de la firma francesa. En los cristales del mobiliario aparece el logotipo de Eumex y una página de internet: www.grupo-eu.com.

JCDecaux Group, con oficinas centrales en Neuilly-sur-Seine, en París, es una de las mayores empresas de publicidad exterior del mundo, conocida por el uso de soportes como vallas publicitarias o estaciones de autobús.

Este diario publicó el jueves pasado que sólo en la Ciudad de México operan por lo menos mil 581 anuncios sobre buzones, a pesar de no contar con Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) ni de las delegaciones.

Además, derivado de una denuncia interpuesta a finales de 2013 por Sepomex, el juez con sede en la Ciudad de México, Salvador Martínez Calvillo, ordenó rescindir el contrato entre Stoc y Sepomex, por considerar que la empresa incumplió varias cláusulas del contrato, como no renovar buzones, no pagar el suministro de energía eléctrica ni firmar un contrato para tales fines, así como no obtener los permisos o licencias para comercializar los anuncios.

El sábado, el jefe de Gobierno dijo que se castigará el uso indebido de estos espacios.