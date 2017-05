Promete Riquelme Centro de Justicia

10 views

“Las mujeres son el núcleo de la familia, pondremos en marcha un Centro de Justicia y Empoderamiento para ustedes en esta región, seré un aliado de su tranquilidad y bienestar. Me convertiré en gobernador de Coahuila gracias a ustedes y a su voto, el próximo 04 de junio confío en que me den su respaldo”, compartió el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís, en su cierre de campaña en Nueva Rosita a donde acudieron 3 mil 500 ciudadanos.

Emocionado, anunció que va a equipar el Hospital General de la localidad y gestionará la modernización del Hospital del IMSS No. 24, también en Nueva Rosita: “les vamos a brindar la fortaleza de los servicios de salud, no les faltará medicamento durante mi administración.

Realizaré las negociaciones necesarias para resolver la problemática que presentan algunas personas en el trámite de sus pensiones ante el IMSS”.

Adelantó que va apoyar a las familias con programas para el mejoramiento de viviendas, es decir, ofrecerá focos ahorradores, pinturas, material para construcción, la visión de Riquelme es que los hogares sean lugares dignos para que los coahuilenses recobren energías y sigan adelante en la búsqueda de sus metas.

Enumeró que construirá: “el libramiento Nororiente de Sabinas. Rehabilitaremos la carretera Nueva Rosita-Allende, la carretera Múzquiz-Nueva Rosita y un puente que conecte a la colonia María. Crearemos el camino del puente ejido Santa María a la comunidad de Zaragoza.

Voy a modernizar el Aeropuerto de la Región Carbonífera. Pavimentaremos y rehabilitaremos las calles del municipio y arrancaremos un programa permanente de bacheo. Las redes de agua potable y drenaje tanto del municipio como de sus comunidades rurales serán reparadas”.

Miguel Riquelme expresó: “Coahuila no descansa, desde que amanece los obreros salen a las fábricas, los hombres del campo a la ordeña y a la labor, los comerciantes levantan sus cortinas y se ponen a chambear, nuestros hijos se van a la escuela, nuestras mujeres son ejemplares y su carácter se transmite a las nuevas generaciones. Aquí se trabaja para vivir, no se vive del trabajo de otros. Quiero ser su gobernador para responder a sus necesidades y hoy les digo, no les voy a fallar, vamos juntos por el triunfo este 04 de junio”.

Marcela Gorgón de Riquelme, esposa del candidato a gobernador; Ana María Boone, candidata a Presidenta Municipal y Tessy Guajardo, candidata a Diputada Local acudieron al cierre.