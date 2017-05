“Ser un fumador te hacía popular”

25 views

Ser fumador desde la adolescencia únicamente le ha dejado como satisfacción ser aceptado en los grupos sociales cuando era joven: hoy a sus 54 años el vicio lo ha llevado a tener dificultades de salud que las atribuye únicamente al vicio que afirma lo está llevando poco a poco a la muerte.

Tener en su mano un cigarrillo al igual que el resto de los compañeros de generación se había convertido hace casi 30 años en un reto que lo impondría como alguien respetable, los chicos grandes y populares de esta manera se daban a conocer.

Enrique Huerta en aquel entonces no medía los daños que este vicio le provocaría con el tiempo, en realidad no le importaba saberlo, su popularidad iba en aumento cada que abría una cajetilla y demostraba que podía con el vicio que pocos en aquel entonces tenían.

Al principio fumaba de dos a tres diarios con el paso del tiempo la cantidad se incrementó, al paso de los años y sin tener idea de cómo ocurrió hubo temporadas en que dos cajetillas diarias no eran suficientes, la ansiedad lo orillo a destinar gran parte de su salario a un vicio que hoy lo mantiene con severos problemas de salud.

SE QUISO COMER AL MUNDO

“Fue durante mi juventud cuando quise comerme el mundo en una sola mordida, no medía consecuencias y es que en realidad quien lo hacía? Yo solo quería ser parte del montón, de aquellos populares que se daban respetar sin importar como lograrlo” , expresó.

Esta fue la manera que lo llevó a ser un fumador compulsivo, pues lo que dio inicio como una moda para posicionarse entre los populares se llegó a convertir en un vicio que al paso de los años no lo ha podido dejar.

“Hoy a mis 54 años puede que no me arrepienta de lo que hice, pero sí de no haber tomado decisiones mas certeras, hoy mi estado de salud según los médicos parece de alguien con 15 años más que yo y eso… eso entristece”

A don Enrique hoy le preocupa que pese a que su salud se ha deteriorado a consecuencia del vicio no hay algo que haya podido quitarle el mismo, pues señala que si ya vivió con esto morirá sin haberlo dejado.

“Es un vicio que poco a poco lleva a la muerte pero pocos lo aceptamos, hay quienes estamos resignados y aquí seguimos, pero hay otros que se arman de valor y lo superan, yo la verdad ni el intento quiero hacer” determinó.

“ASI VOY A MORIR”

Actualmente presenta problemas en sus pulmones, situación que lo ha llevado a estar en cama inclusive por semanas, a sus 54 años ya tiene que usar placa dental pues el cigarro poco a poco afecto su dentadura, de mismos modo su problema de la vida lo atribuye al vicio, ese del que no se ha podido deshacer desde hace años.

“El cigarro no me ha quitado la vida, pero sé que poco a poco está terminando con ella” con voz entrecortada señaló el fumador

“En mi vida, siempre hubo gente que me pidió que dejara el cigarro y no hice caso. Aquí hay una triste realidad: dejé el cigarro porque me enfermé, no porque haya habido un esfuerzo de mi parte. Esa es la verdad. Yo intenté dejar de fumar como 100 mil veces pero de una forma estúpida como lo hacen muchos, creyendo que si empezaba a fumar menos dejaría el cigarro, desgraciadamente volví a caer en el vicio y aquí seguiré ya me quedo claro.

“El cigarro no deja nada absolutamente, pero quien ya está enviciado y de verdad quiere dejar de fumar, debe trabajar como lo hacen en alcohólicos anónimos, proponerse no fumar un día, 24 horas, y al día siguiente igual. Así, pero con firmeza. Pero insisto: quien cree que dejando de fumar gradualmente dejará el vicio, nunca lo logrará” determinó.

Hoy tengo dolor en los dedos ya que cuando no fumo el cuerpo me pide cigarrillo y me pongo nervioso y a la noche con los nervios duermo con los puños cerrados fuertemente, por eso a la mañana me despierto con todos los dedos acalambrados y los músculos duros, también hoy depende en la posición que me siente me dan retorcijones al costado del cuerpo a la altura de la cadera.

Lo anterior asegura le deja en claro que el cigarro se ha vuelto parte de su andar por la vida, el dejarlo lejos de beneficiarlo señala lo arruinara, pues la ansiedad lo supera, hoy propiamente se considera un fumador en riesgo, pero pese a ello no quiere dejar el vicio que le está quitando gradualmente la vida.