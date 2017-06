U2 pone a ahorrar a sus fans mexicanos

39 views

Los precios de los boletos para el concierto de U2 en el Foro Sol, del próximo 3 de octubre, con su actual gira U2 The Joshua Tree Tour 2017, si bien pondrán a ahorrar a sus fans mexicanos pero no al grado de empeñar o vender bienes con tal de no perderse el paso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. por la Ciudad de México.

La inflación parece no pegarle a los costos de sus entradas, pues oscilan en el mismo rango de su anterior visita en 2011 con el U2 360° Tour, con el que se presentaron en el Estadio Azteca, el 11, 14 y 15 de mayo de ese año.

Los precios de las entradas para el U2 The Joshua Tree Tour 2017 son en Pista Golden, $2,550; Pista General, $2,550; Verde A, $4,500; Naranja A, $2,550; Verde B, $1,450; Naranja B, $980; Verde C, $650 y Naranja C, $400 pesos mexicanos, sin incluir los cargos por el servicio de Ticketmaster.

Mientras que en la gira de U2 360 Tour costaban en (RED) Zone; $4,900; Cancha, $850; Especial Bajo, $2,600; Especial Bajo Cabecera; $2,050; Platea Alta, $2,050; Platea Plus, $1,400; Platea Alta Norte; $1,400; Platea Alta Sur, $750; Preferente Plus, $1,400; Preferente Norte, $1,300; Preferente Sur, $750 y General, $350 pesos mexicanos, también sin agregarse el riguroso cargo Ticketmaster.

Lo que el público mexicano desembolsará a partir del 12 y 13 de junio en preventa exclusiva para tarjetahabientes, y a partir del 14 para el público en general a través del sistema Ticketmaster, así como en preventa para suscriptores de U2 en el portal www.U2.com del 8 al 10 de junio, no se compara con posiblemente una de las giras más caras que se jayan realizado en México, la más reciente de The Rolling Stones.

El show para ver a Mick Jagger, Keith ichards, Ronnie Wood y Charlie Watts con su gira latinoamericana Olé en el Foro Sol, en febrero de 2016, costaba por ticket, en la zona Platino 1, $10,000; Platino 2, $7,500; Platino 3, $5,800; Platino 4, $4,500; Platino 5, $3,000; Verde A, $2,500; Naranja A, $1,750; Verde B, $1,200; Naranja B, $880; VerdeC, $450; Naranja C, $320; y General B (parados) $980 pesos mexicanos.