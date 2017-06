Justin Trudeau presume cena ‘romántica’ con Barack Obama

45 views

MONTREAL.

Pasaron la velada en el restaurante Liverpool House, donde dialogaron sobre diferentes temas.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cenaron ayer en un restaurante de Montreal, donde hablaron de cómo motivar a los jóvenes a trabajar en sus comunidades.

El lunes, Obama llegó a la ciudad canadiense y ante la Cámara de Comercio criticó al gobierno de su sucesor, Donald Trump, por abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático.

Obviamente estoy en desacuerdo con la decisión de la actual administración estadunidense de salirse del acuerdo”, dijo el expresidente ante empresarios montraelenses.

Aplaudió a los Estados y a las corporaciones por seguir comprometidos con el Acuerdo de París, “a pesar de la temporal ausencia del liderazgo estadunidense”.

Al término de su participación, se reunió con el primer ministro Trudeau.

Trudeau compartió en Twitter una foto en la que se observan sin corbata ni saco, dialogando informalmente.

¿Cómo podemos hacer que los jóvenes líderes tomen acciones en sus comunidades? Gracias Barack Obama por tu visita y tus ideas esta noche en mi ciudad”, escribió el líder canadiense.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 de junio de 2017

Esta fue la primera visita de Obama a Canadá desde que dejó la Casa Blanca en enero pasado.

Como toda una celebridad, el exmandatario estadunidense fue aplaudido por numerosas personas al salir del restaurante para abordar su camioneta.

La foto en Twitter causó reacciones de simpatía entre los canadienses, quienes escribieron: “muchos americanos y canadienses lo extrañamos”, “líder del mundo libre”.

También hubo comentarios para Trudeau: “Justin sálvanos”.

