Instituto electoral de Coahuila rechaza anular comicios

La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, rechazó que haya elementos para que se anule la elección y aseguró que en ningún momento después del domingo se manipularon los votos como mencionan los integrantes del frente opositor “Por un Coahuila Digno”.

“Son muchas las causales para la nulidad de la elección, sin embargo, no vemos aquí las condiciones porque no se ha quebrantado el principio de certeza, fuimos este órgano electoral muy responsable al salir a decir que no había resultados contundentes porque no teníamos los datos para proclamar gobernador el domingo. Hemos actuado con mucha responsabilidad”, explicó la funcionaria electoral.

En entrevista luego de la sesión ordinaria de este jueves, Gabriela de León, además mencionó que hasta las 08:00 de la mañana de este jueves ya se han recontado un 93% del 98% de los paquetes electorales que hasta el momento llevan computados y dijo que este mismo jueves se concluirá con el recuento y cómputo de los votos de la elección a gobernador.

“Ya falta muy poco (para concluir con el recuento). Un 2% del 100% de los paquetes. En unas horas, pero ya estamos pidiendo que se aplace la sesión del Consejo General y en unas horas ya terminaremos, pero aclarar que no daremos hoy un resultado, es muy clara nuestra legislación y establece que sea hasta el domingo el resultado definitivo”, agregó.

Este miércoles, los integrantes Frente Opositor “Por la Dignidad de Coahuila”, integrado por los candidatos a la gubernatura, Guillermo Anaya del PAN, Armando Guadiana de Morena, José Ángel Pérez del PT, y los independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas, anunciaron que no reconocerán los resultados de este proceso y adelantaron que pedirán la anulación de la elección a gobernador. Además retiraron a todos los representantes de dichos abanderados de los reconteos en los comités municipales y distritales.

La funcionaria electoral informó que está consciente de que hubo situaciones relacionadas con el llenado de las actas y el cómputo, “pero tenemos los votos y lo que estamos haciendo es computarlos y contar voto por voto”.

También rechazó que se hayan custodiado los paquetes electorales por los elementos de Fuerza Coahuila como afirman los integrantes del frente opositor.

Dijo que está tranquila en su actuación y si hubo dudas en el resultado por eso se hizo el recuento de votos, “lo destacable de esta situación es que tenemos, bajo nuestro resguardo, los paquetes y los votos no fueron en ningún momento violentados porque se guardaron en las bodegas en presencia de los representantes de los partidos políticos, no tocamos un paquete electoral, no tocamos una sola boleta desde el domingo que se depositaron en las urnas hasta el día de ayer que iniciamos los conteos, y por supuesto que estoy tranquila. Las cosas se hicieron bien, el resultado es cerrado, esto nunca se había visto en Coahuila, pues claro que no, porque nunca había habido una elección tan cerrada y le toca a la autoridad electoral darle certeza a la ciudadanía y para darle certeza lo que hicimos fue contar voto por voto y casilla por casilla sin oponernos a la apertura de ningún paquete”, dijo Gabriela de León.