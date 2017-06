Phil Collins es hospitalizado tras sufrir una caída en su hotel

125 views

El cantante Phil Collins ha cancelado dos de los conciertos de su última gira tras haber sufrido una caída en la habitación del hotel donde se alojaba en Londres, informó hoy el músico británico, de 66 años, en su página de Facebook.

“Desafortunadamente, tenemos que anunciar que el concierto de Phil Collins previsto en el Royart Albert Hall de Londres queda aplazado hoy (8 de junio) y mañana (9 de junio).

Phil ha sufrió una caída como consecuencia de las secuelas de la operación de espalda que le dificultan caminar”, asegura en su pagina de Facebook.

El cantante “se levantó en mitad de la noche para ir al baño y resbaló en la habitación, golpeándose en la cabeza al caer contra una silla”, agrega el comunicado divulgado en esa red social.

Según precisa la nota, el autor de Paradise y exbatería del grupo Genesis “fue trasladado a un hospital donde recibió varios puntos en una zona cercana a su ojo y se recupera satisfactoriamente. Permanecerá en observación durante las próximas 24 horas”.

La actual gira de Collins bajo el nombre Not dead yet (Aún no estoy muerto) incluía varios conciertos en Londres que han sido pospuestos, según los organizadores.

Collins, que también ha trabajado como actor, se había retirado en 2011 y volvió a los escenarios en 2015.

Los conciertos suspendidos en el Royal Albert Hall londinense se celebrarán en noviembre. Phil Collins tiene previsto el próximo fin de semana continuar su gira europea en la ciudad alemana de Colonia y posteriormente en París.

El músico británico, que ha vendido más de cien millones de discos, había anunciado su retirada cuatro años después de su última gira.

El antiguo batería de Genesis” hizo su debut como solista en 1981 con el álbum Face Value y posteriormente tuvo mucho éxito con canciones como Against All Odds (Take A Look At Me Now), Easy Lover o You Can’t hurry Love.