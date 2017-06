Mantendrá Diputado defensa a la industria acerera nacional

131 views

Tras asegurar que la defensa a la industria del acero en México ha dado resultados para proteger a las empresas siderúrgicas y miles de fuentes de empleo, el Diputado Melchor Sánchez De la Fuente ratificó su postura de mantener la firmeza en este objetivo, ya sea desde el Congreso, desde agrupaciones empresariales o a través de los distintos sectores de la sociedad civil.

Sánchez De la Fuente se refirió a las medidas de protección dadas a conocer ayer por la Secretaría de Economía, SE, aplicando aranceles hasta del 76.33% a acereras chinas y taiwanesas.

El empresario y Diputado en Coahuila, calificó la medida como positiva, tras una investigación de la SE, el gobierno federal decidió la aplicación de las medidas arancelarias e impuestos compensatorios.

Dijo que la unidad en torno a la industria acerera debe mantenerse, porque con ello se logra dos objetivos primordiales, la solidez de la economía en el país y la preservación de miles de empleos que dependen de este importante sector económico.

Por eso -señaló- desde el Congreso he mantenido mi postura de defensa a la industria acerera, y lo haré como empresario, como parte de la sociedad civil, porque nuestro Estado, en cada una de las regiones, requiere del buen funcionamiento de la industria siderúrgica.

Ayer, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía daba a conocer la aplicación de impuestos adicionales y medidas arancelarias a los aceros planos recubiertos provenientes de China y de Taiwán, la medida se dio ante las constantes peticiones de distintos sectores de la sociedad, entre lo productivo y lo social, además, en el caso de Coahuila, desde el Gobierno y el Congreso del Estado, donde Sánchez De la Fuente, se ha convertido en un artífice de las medidas relacionadas a la protección del acero nacional, lo ha hecho desde distintos frentes.

Amplio conocedor del tema, dijo que la determinación de la Secretaría de Economía es redundante el beneficio social y económico, pero el caso de Coahuila es especial, ya que en cada región hay una alta dependencia para la operatividad productiva basada en la actividad siderúrgica.

Ejemplificó, la Región Centro con las dos plantas acereras, el semidesierto con Hércules, la Carbonífera con las minas, la Norte, con minas y venta de carbón y la sureste, el nutrimiento de materia prima a la industria automotriz.

Aclaró que marca como alta prioridad en su agenda, legislativa o empresarial, mantener la unidad para echar abajo la invasión desleal de aceros asiáticos y dijo que en lo referente a su actividad social, seguirá también motivando que se dé como objetivo común estar firmes en proteger a las empresas siderúrgicas de Coahuila, son tres importantes, AHMSA, Ternium y DeAcero.

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía, determinó imponer cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de acero plano recubierto originarios de China y Taiwán.

Las cuotas serán de 22.26% para las importaciones provenientes de la China Steel Corporation (CSC) y de 52.57% para las demás empresas exportadoras de Taiwán.

Además, serán de 22.22% para las importaciones provenientes de Baoshan lron & Steel Co. Ltd; de 22.26% para las importaciones provenientes de Beijing Shougang Cold Rolling Co. Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd. y Tangshan Iron & Steel Group Co. Ltd., así como de 76.33% para las demás empresas exportadoras de China.