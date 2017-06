No hay causal para anular proceso: IEC

59 views

La Consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila afirmó que, contrario a las irregularidades que denuncian seis partidos como el PAN, Morena y UDC, y cinco candidatos a la Gubernatura, ella ve una elección con total certeza, sin causales para solicitar su anulación.

“Se han recontado cerca del 93 por ciento de los paquetes electorales, lo que da mucha certeza a este resultado”, aclaró Gabriela de León Farías.

Cuestionada sobre si existen condiciones para declarar la nulidad, como pretende el candidato Guillermo Anaya, De León Farías alegó un proceso claro.

“No, no, no, pues se hizo el recuento del 93 por ciento de los paquetes electorales, prácticamente contamos voto por voto, casilla por casilla, paquete por paquete, y esto de conformidad con los partidos políticos. Todas las dudas se despejan en el cómputo”.

“Son muchas las causales para anular una elección, es un catálogo muy amplio de causales, sin embargo, nosotros no vemos las condiciones porque no se ha quebrantado el principio de certeza, fuimos este órgano electoral muy responsables al salir a decir que no había resultados contundentes porque no teníamos los datos para proclamar un ganador en el momento del domingo”.

La Consejera presidenta minimizó las denuncias de irregularidades del llamado Frente por la Dignidad de Coahuila, donde están seis partidos y cinco candidatos, que acusaron irregularidades en el 20 por ciento de los paquetes, muchos de ellos abiertos antes de iniciar el cómputo.

“No estaban abiertos. En primer lugar eran dos o tres paquetes con esa situación, creo que fue en Piedras Negras, y no estaban abiertos”.

“Lo que sucede es que los funcionarios de casilla, al momento de hacer el escrutinio desde las casillas, no los sellaron, traían una cinta en el paquete para sellarlos y no lo sellaron, entonces ¿qué es lo que procede?, nuestra normatividad establece que cuando esto sucede se procede al recuento y así fue, se abrieron los paquetes, se cotejaron las actas, se recontaron las boletas y no hay ninguna irregularidad en esos paquetes”.

A punto de concluir el cómputo de la elección por la Gubernatura, De León Farías evadió responder sobre la solicitud de anular la elección.

“No hemos dado ni siquiera el resultado, yo creo que ahorita no es tiempo de especulaciones. Habrá que esperar al conteo estatal de los votos, no sabemos todavía quién es el triunfador de esta elección y habrá que ver también cuál es el resultado”.