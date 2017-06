Dan un respiro aranceles a siderúrgicas mexicanas

59 views

La decisión del gobierno mexicano de aplicar cuotas compensatorias permanente al acero de China y Taiwán, representa un alivio para la industria nacional que se encontraba en desventaja, fortalece los empleos y garantiza más inversión en este sector, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación.

Luis Adrián Tijerina Araiza, dijo que todo impuesto que se aplique fortalece la industria nacional en este caso a Altos Hornos de México que se encontraba en desventaja con acereras de esos países, que reciben subsidio de su gobierno a través de créditos bancarios impagable.

Lo anterior porque el gobierno Chino controla los bancos, entonces financia las operaciones de su industria acerera, los créditos que otorga no se pagan, además en lo ecológico extiende facilidades que a final trae como resultado que las industrias vendan su producción a un precio más bajo al real.

Al líder de industriales se le cuestionó sobre la noticia de que el gobierno mexicano concluyó una investigación por prácticas desleales en la importación y determinó imponer cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de acero plano recubierto originarios de China y Taiwán.

De acuerdo a la información oficial las cuotas serán de 22.26 por ciento para las importaciones provenientes de la China Steel Corporation (CSC) y de 52.57 por ciento para las demás empresas exportadoras de Taiwán.

Además, serán de 22.22% para las importaciones provenientes de Baoshan lron & Steel Co. Ltd; de 22.26% para las importaciones provenientes de Beijing Shougang Cold Rolling Co. Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd. y Tangshan Iron & Steel Group Co. Ltd., así como de 76.33% para las demás empresas exportadoras de China.

FAVORABLE AHMSA.

Por su lado el director de comunicación social de Altos Hornos de México Francisco Orduña Mangiola, calificó de acertada la medida al señalar que este impuesto si traerá beneficios para AHMSA además dijo que la industria siderúrgica nacional resultará beneficiada.

No dijo en qué medida ni cuáles serán los beneficios, pero destacó que a final si protege a AHMSA, aunque el arancel aunque se diga es permanente de cualquier forma tendrá que revisarse como lo establece la ley en la materia.