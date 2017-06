Impone SE cuotas a aceros asiáticos

68 views

Tras concluir una investigación por prácticas desleales en la importación, el gobierno de México determinó imponer cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de acero plano recubierto originarios de China y Taiwán.

Las cuotas serán de 22.26% para las importaciones provenientes de la China Steel Corporation (CSC) y de 52.57% para las demás empresas exportadoras de Taiwán.

Además, serán de 22.22% para las importaciones provenientes de Baoshan lron & Steel Co. Ltd; de 22.26% para las importaciones provenientes de Beijing Shougang Cold Rolling Co. Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd. y Tangshan Iron & Steel Group Co. Ltd., así como de 76.33% para las demás empresas exportadoras de China.

La resolución de la Secretaría de Economía de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, indicó que las prácticas desleales consistían en discriminación de precios, con márgenes de entre 22.22% a 76.33%.

Lo anterior provocó que las importaciones de aceros planos recubiertos originarias de China y de Taiwán registraran un crecimiento de 63% durante el periodo analizado, al tiempo que el precio de las importaciones registró una tendencia decreciente de 11%.

La investigación comenzó a raíz de solicitudes de las empresas Ternium México y Tenigal hechas en 2015.

“Durante el periodo analizado el precio promedio de las importaciones de aceros planos recubiertos originarias de China y de Taiwán se situaron por debajo del precio de venta al mercado interno de la rama de producción nacional (en porcentajes que oscilaron entre 12% y 17%) y del precio promedio de las importaciones de otros orígenes (en porcentajes entre 17% y 19%)”, determinó la Secretaría a cargo de Ildefonso Guajardo.