Fuerta de Contrato

por El Eventual

La semana que hoy arranca será un tanto tranquila al menos en el ambiente sindical porque en lo electoral no hay duda que los panista seguirán con sus intenciones de convocar a movilizaciones, no entienden que perdieron y quieren ganar en la calle, pero afectando a la sociedad.

Al menos los importantes actores sociales ya marcaron distancia incluso hasta la iglesia pidió calma que si no están conformes con los resultados que transiten por la vía legal, no en las calles en donde se provoca dos problemas primero afectas a la sociedad y segundo enfrentas a la comunidad.

Por el lado sindical se descarta que se autorice el recuento en la 147, se insiste que no hay condiciones, sobre todo porque analizan el entorno social electoral entonces por la importancia del recuento hay que actuar con mucha cautela y no encender condiciones para más problemas.

Obreros que laboran en AHMSA uno ya hasta dejaron de comentar del tema, se cansaron de tanto esperar, prefieren dedicarse a laborar de esa manera se encuentra el ambiente sindical en la 147 los trabajadores ya ni dicen nada, incluso ni en las reuniones semanales de los grupos hay comentarios sobre el recuento.

Por otro lado el comisionado sindical Armando Rentería Hernández, dijo que por información de operadores Napistas conoce que altos directivos de AHMSA platican con funcionarios mineros para tratar de llegar a un acuerdo que permita la reapertura de la Mina, pero de manera oficial ni el sindicato ni la empresa informan nada.

“Sé que esos compañeros se encuentran desesperados por falta de trabajo, ojalá y la empresa decida reabrir y reiniciar operaciones eso permitiría que los casi 500 trabajadores recuperen su fuente de trabajo, su ingreso semanal que les permita satisfacer las necesidades de sus familias”, señaló.

Recordó que fue el 23 de mayo cuando la empresa anunció el cierre de la mina Cerro del Mercado, ocasionado por los constantes movimientos de protesta y paros locos, los obreros no tomaron en cuenta que corrían riesgos y mantenían su actitud de protestar por todo y no trabajar.

Hoy como todos los lunes el fiscalista César Villarreal Ramos, comparte una hermosa reflexión, la verdad vale la pena su lectura, el contenido es claro busca ayudar cuando tengamos que presentarnos en un problema que pensamos no puede solucionarse, con valor y coraje se consigue.

Un hombre fue atrapado y lanzado en un foso de unos 13 metros de profundidad, tan sólo por ser un extraño. Luchó por salir del foso pero entre más lo intentaba, más débiles se tornaban sus músculos. Se dijo así mismo: “No sé cómo salir de esta; quizá debiera sólo morir en vez de soportar estas miserables luchas y penalidades”.

Justo entonces, oyó una voz gritando: “¡Ayúdenme!” Los gritos venían de otro foso que tenía 3 metros más de profundidad que el suyo. Pensó para sí mismo: “Así que hay alguien más como yo atrapado aquí también, no soy el único que tengo problemas, hay otras personas quizá en peores circunstancias” pensó.

Al escuchar con cuidado, oyó algún resquebrajamiento y arena cayendo del muro del foso de la otra víctima. Inmediatamente se hizo de valor y con las últimas fuerzas que le quedaban, comenzó a arrastrarse poco a poco hasta salir del foso, su valor lo llevo a salir de donde se encontraba.

Ese dolor que pensamos estar pasando hay gente en peor condición que la nuestra. Siempre digámonos algo dulce a nosotros mismos y sonriámosle a nuestros sufrimientos. Déjeles ser; están allí por un tiempo y también para desafiarnos. Hoy pudiera ser la hora más oscura pero nuestro gozo vendrá en la mañana.

Intentemos animarnos… mirémonos en el espejo, golpeémonos el pecho y digámonos: “Puedo lograrlo y pasar la prueba del tiempo”. Siempre intentemos enfrentar nuestro peor temor porque nada viene fácil. Necesitamos sentirnos incómodos para llegar a nuestra zona de comodidad. ¡Pensemos en grande!

Si bien no siempre tendremos en nosotros mismos toda la capacidad para alcanzar lo que nos proponemos, lo cierto es que si no lo intentamos, de seguro que no lo haremos. La vida es mucho más que el alcance de nuestras metas; en realidad trata de nuestra travesía intentando alcanzarlas.

Si bien no siempre alcanzaremos todas las que nos propongamos, disfrutaremos y aprenderemos—y a final de cuentas, viviremos—intentándolo. Quien no se atreve y arriesga, no sólo jamás logrará nada, sino que simplemente no vivirá… sino que meramente vegetará. Así que, pensemos en grande, permitiendo al Señor ayudarnos a alinearnos con Sus planes para nuestras vidas y adelante.

Que Dios les bendiga.

Nos leemos mañana…