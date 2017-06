Ráfagas Deportivas

16 views

por Ramiro Ortiz

BUENOS DIAS…

BASTANTE trabajo hubo el día de ayer, en el aspecto deportivo, lástima que no falte más tiempo, aparte pues no agota fuerte calor, pero en fin es bonita esta profesión, que inicie en 1989 allá en el periódico EL DIA….SE FUERON tristes y derrotados los saraperos de Juan Carlos Ortiz, NI modo no traían nada para detener la máquina de acero, y ahí tenemos los resultados, se queda la serie en casa, todo eso gracias a la fuerte ofensiva que vienen luciendo Julio Borbón, Antonio Lamas, Amadeo Zazueta, Willy Taveras, y el despertar de Matt Clark, el conjunto está muy parejo en todos sus departamentos y comienzan a escalar peldaños entre los mejores bateadores del circuito, no se diga el pitcheo, ese que a partir del martes, va a destronar del segundo sitio de la zona norte a los Toros de Tijuana.

AHORA con la llegada de Kyle Nathaniel como jugador de cuadro, sabrá dios quien vaya a saltar del roster de jugadores, en fin vamos a esperar, porque también programa la llegada de DJ Dixón, bueno al menos así lo dicen en LMB, en otras noticias los Tigres de Cancún, ya le dieron las gracias a Tyler Herron, no les funciono y ya se acabó el momento de estar haciendo experimentos, con extranjeros que llegan recomendados…EN la tabla de posiciones de la zona Norte, antes de finalizar la primera vuelta el jueves, debe de haber movimientos, los equipos Aguascalientes y Vaqueros de Unión Laguna, están empatados en la cuarta posición, pero cuidado atrás están los Diablos Rojos de México, que quieren clasificar para llegar a juegos de postemporada, pero cuidado los Generales de Durango, ya vienen recuperando terreno.

AQUÍ en finales de Copa Independiente en futbol veteranos de Monclova, la oncena de los Tigres Jr., del Pueblo que finalmente me dijeron los patrocina Ferretera Míreles , obtuvieron la gigantesca Copa de Campeones en la categoría A, ellos en dramático encuentro, derrotaron al poderoso conjunto del Club Deportivo Miravalle con final de 4 goles a 3…POR su parte en el grupo B, los Abogados Lechuzos del Musu, también son campeones en veteranos, en tiros de penaltis, se impusieron a Cañeros con final de 6 goles a 5, estos encuentros se realizaron en canchas de la colonia Obrera, este martes espero que Faustino Ibarra y su pandilla, les entreguen las Copas de campeones, que ya las tiene la directiva, pues se las regalaron por ahí, a ver si no las desaparecen como por arte de magia.

DIAMANTES y Broncos dividieron triunfos en Play Off final de la liga de softbol sabatina “Homero Galicia de la Fuente”, en el segundo juego se confiaron los diamantes y les arrebatan la victoria….RECUERDEN hoy se cita a los representantes de equipos de la Andrés Osuna Mancera, les recomiendo que vaya al club deportivo y social Astros, pues solo mañana habrá promoción de inscripción…SALUDOS al Richard Mijares, presenció los juegos de futbol master, al lado del Nono Espinoza, “Oye Nono y el verde, en donde esta”, no me lo menciones es un coleron, trae carro del año, pero anda pidiendo cigarros, me dijo en forma ofendida, ni modo.