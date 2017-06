Implican a periodista de Coahuila en crimen

254 views

El periodista de Coahuila José Gerardo Padilla Blanquet, quien en Coahuila se hizo famoso al defraudar una estación de radio y huir para evitar su arresto, nuevamente fue noticia, ahora en Michoacán, donde lo implican en el asesinato de una mujer.

Ayer trascendió que Padilla Blanquet estaba involucrado en el crimen de una mujer hallada sin vida en un motel en Morelia, Michoacán.

Por la importancia del tema, se transcribe a continuación la nota de La Voz de Michoacán, del mes de noviembre del 2016:

Presunto asesino de mujer hallada en Motel, experiodista

Morelia, Michoacán.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán, esclareció el homicidio de una mujer ocurrido en un Motel de esta capital y se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona relacionada con el hecho.

El pasado 22 de noviembre por la noche, ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, se reportó la desaparición de Satya L. de 37 años de edad, quien a decir de su mamá, no había llegado a dormir a su casa el día 21 de noviembre cuando salió de trabajar a bordo de su automóvil Jetta, color rojo.

En la investigación se obtuvieron informes respecto a que Satya había planeado reunirse con un hombre que conoció a través de redes sociales. Más tarde la PGJE encontró a Satya en un cuarto de hotel de Morelia, quien se encontraba muerta, víctima de asfixia por estrangulamiento, de acuerdo al resultado de la necropsia.

La Unidad Especializada en los Delitos de Homicidio Cometidos en Agravio de la Mujer, a través de sus pesquisas estableció que la mujer había estado en el lugar hospedada con una persona identificada como José Gerardo “X”, originario de Coahuila y quien, a decir de testigos, había estado maniobrando el Jetta rojo propiedad de Satya, unidad que también fue localizada por los agentes.

En las tareas de investigación se encontraron datos de prueba que permiten establecer la relación de José Gerardo Padilla Blanquet en el homicidio, motivo

por el cual se solicitó orden de aprehensión, misma que ha sido obsequiada por un juez de Control.

El imputado José Gerardo Padilla Blanquet, de Saltillo, Coahuila, fue internado en el Centro de Reinserción Social “Lic. David Franco Rodríguez” y puesto a disposición del Juez de Control, mismo que resolverá su situación jurídica.

Fuentes allegadas al tema revelaron que el presunto homicida de Satya L. es un ex periodista de Coahuila, quien en mayo de 2013 generó polémica en su estado y a nivel nacional al ser reportado como “desaparecido”, pero que en medio de ello se sabría que había una denuncia en su contra por un fraude millonario.

El personaje en cuestión es José Gerardo P. B., quien laboró para “En Vivo Radio y TV” en su natal Coahuila. El 1 de mayo de 2013 su madre reportó su “desaparición”, sin embargó durante las investigaciones de las autoridades norteñas fue ubicado en la Ciudad de México en marzo de 2015.

Entonces se supo que José Gerardo P. nunca desapareció sino que por voluntad propia había abandonado la entidad donde residía, en medio de supuestas amenazas de un compañero de trabajo ligado a grupos delictivos.

En aquella ocasión se grabó un video en las instalaciones de la Procuraduría de Coahuila donde el ex comunicador declaraba lo siguiente sobre su “desaparición”: “Me encuentro en Saltillo porque el 1 de mayo de 2013 se denunció mi desaparición por parte de mi mamá, puso una denuncia porque no me encontraba…”.

También habló sobre su compañero de trabajo que supuestamente luego lo amenazaría: “Él tenía problemas de drogas, consumía cocaína, los dos lo hacíamos juntos, él recibía pagos de la delincuencia organizada, era de Los Zetas, -le pagaban- por dar notas o no dar notas de ellos, estaba en su nómina, ese dinero nos los gastábamos en droga y en put…

“Amenazó a mi mamá, la estuvo acosando, el 30 de abril regresaba del cine, llegué a mi casa y en la noche me di cuenta de que había personas de la delincuencia, armadas, supe que eran delincuentes porque no vi insignias de la Policía, me asusté, me golpearon, me dejaron tirado en el Libramiento, ya no supe qué hacer y temiendo por mi integridad no regresé a Saltillo, me fui”.

La denuncia había sido presentada por el representante legal del medio de comunicación para el que José trabajaba, ya que antes de “desaparecer” había hecho movimientos financieros cuando ya no estaba autorizado para ello, transferencias realizadas por aproximadamente un millón 300 mil pesos.

Ahora, el ex periodista está detenido, inmiscuido en el crimen de Satya L., de 37 años de edad, localizada asfixiada con una sábana en la habitación de un motel de esta ciudad de Morelia, el miércoles 23 del presente mes, a quien según las primeras investigaciones policiacas el ex comunicador contactó a través de Facebook.