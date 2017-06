Tres meses sin padre

7 views

A tres meses sin Marco Antonio González Soto, sus padres y familia lo recuerdan como alguien alegre, empático, siempre buscaba compartir de sus alimentos y sobre todo, celebraba cualquier ocasión que podía por la dicha de estar vivo, hoy Día del Padre siguen penando por su asesinato.

“Mi papá no podrá venir, está en el cielo trabajando con Diosito”, dijo la pequeña Diana Monserrat de 4 años de edad a su maestra del kínder cuando anunciaba que se realizaría el festejo adelantado por el Día del Padre. Su madre Diana Morales expresó que ha sido muy difícil el vivir y trabajar ahora que Marco no está, tres meses largos y dolorosos para todos.

Expresó que su esposo jugaba mucho con sus hijos y los festejaba por todo, “él decía que el estar vivos era suficiente motivo para festejar”, dijo con lágrimas en los ojos. A Marco le gustaba mucho la comida y sobre todo hacerla en su asador, compartía con todos aunque sólo tuviera algunas piernitas de pollo.

“Mi niña pequeña amaba los elotes que hacía su papá, ahora me pregunta que quién le hará sus elotitos, la más grande Hilda ha estado muy seria desde que “Lacho” nos arrebató a mi esposo, el niño no quiere que platique nadie de lo que pasó porque le da mucho coraje. Ya están por graduarse de primaria y secundaria, no querían ni asistir a la escuela pero sus padrinos los convencieron de ir por sus papeles y celebrar con sus amigos”, dijo Diana Lizbeth.

Diana y Marco se conocieron por una tía, a ella le gustó enseguida por su forma de ser, nunca estaba enojado, le gustaba la música pero no sabía bailar, cuando salían él sólo la veía mientras bailaba. El pasado mes de abril hubieran cumplido 15 años de casados, cuando él salía a tomar con sus amigos, ella le decía que se portara bien y él respondía bromeando, “apenas puedo con ustedes”.

Marco y Diana tuvieron cuatro hijos, Hilda de 14, Marco Antonio de 11, Diana Monserrat de 4 y Katia Araceli de 3 años de edad, ahora que la situación se tornó tan difícil, no se deja vencer y lucha cada día por no quebrarse, siempre trata de ser fuerte para ellos y sacarlos adelante.