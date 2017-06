Clinton conspiró con el Partido Demócrata: Trump

32 views

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a Hillary Clinton de conspirar con su partido para vencer al “loco” de Bernie Sanders, quien fue rival de ella en las primarias demócratas para las elecciones presidenciales de 2016.

Trump acudió a Twitter para acusar a Clinton de “conspirar” con los demócratas, en lo que parece ser una alusión a la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones, pues los medios de comunicación han usado la palabra “conspirar” para describir la posible relación entre la campaña de Trump y Rusia.

Hillary Clinton conspiró con el Partido Demócrata para vencer al Loco de Bernie Sanders. ¿Ella tiene permitido conspirar? ¡Injusto para Bernie”, dijo Trump en Twitter.

Hillary Clinton colluded with the Democratic Party in order to beat Crazy Bernie Sanders. Is she allowed to so collude? Unfair to Bernie!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junio de 2017

Durante la campaña electoral del año pasado, salió a la luz que funcionarios del Comité Nacional Demócrata (DNC, por su sigla en inglés), el órgano que dirige el Partido Demócrata, habían trazado diferentes estrategias para vencer a Sanders y favorecer la elección de Clinton como candidata.

El portal WikiLeaks fue el que publicó en julio de 2016 más de 19 mil polémicos correos electrónicos en los que funcionarios demócratas hablaban de estrategias para debilitar a Sanders.

La filtración de WikiLeaks forzó la dimisión de la presidenta del DNC, Debbie Wasserman Schultz, aliada de Clinton, y además provocó fuertes divisiones internas dentro de los demócratas, pues los seguidores de Sanders se sintieron engañados.

Durante las elecciones, algunos seguidores de Sanders votaron por Clinton, pero otros votaron en blanco o se decantaron por Trump, que como Sanders encarnaba el descontento de la clase trabajadora.

jrr