“El Profe” una leyenda sobre ruedas

30 views

Viajar sobre el mundo en dos rudas se ha convertido en su mayor pasión, la distancia se ha hecho relativamente corta cuando junto a su espalda lo sostiene quien ha sido su fiel compañera.

Ricardo Aguilera Vengas, mejor conocido como “El Profe” a sus 68 años ha sido un icono del motociclismo, al lado de su esposa Martha Silvia Morales se ha dado a la tarea de romper barreras por ir en busca de cumplir sueños.

Desde la comodidad de su hogar, platico a periódico La Prensa que el paso de los años le han estado cobrando factura, sin embargo no abandona la idea de hacer un viaje que asegura es ya un capricho de vida.

Tener amigos en distintas partes del mundo le ha sido suficiente para recorrer distancias que al principio suenen pesadas, pero que una vez montado en su caballo de acero se achican y lo único que le resta es disfrutar cada aventura.

El Profe como la mayoría es hoy en día una leyenda viviente de lo que representa el motociclismo y es que ha sido de los pocos que han recorrido todo el país montado en una motocicleta.

Oriundo de México Distrito Federal, el Profe Aguilera llego a esta ciudad n el año de 1976 tras ofertarle un puesto en AHMSA donde supo sería una oportunidad de crecimiento, sin imaginar que se quedaría en esta ciudad para siempre.

“Arriba de la moto, me olvido del mundo”

Asegura que emprender un viaje en su caballo de acero nunca ha sido difícil, pese a que muchos piensan que despilfarra dinero en cada aventura, el profes señaló que más bien le ha ayudado el tener amigos en todas partes para lograrlo.

“Yo me subo a la moto y me olvido del mundo, arriba no recuerdo si tengo problemas, dificultades o enfermedades, solo me dedico a disfrutar y eso es lo maravilloso de apasionarte en este mundo”

Y es que sobre ruedas ha recorrido gran parte del mundo, su más reciente azaña un viaje a Panamá el que por desgracia trajo consigo problemas de salud que lo llevaron estar en cama por un par de días.

NO SE RINDE

Tras ser diagnosticado con cirrosis hereditaria, el profe continua con las mismas ganas de vivir que siempre.

La enfermedad lo ha llevado a estar n cama por días inclusive sin tener conocimiento, pero se despierta con la misma intensidad que lo hace emprender un viaje como parte de sus proyectos de vida.

“Aunque sé que ya no es lo mismo, me emociona imagine recuperarme y poder ir de nuevo por el mundo acompañado de quienes me siguen en esto para cumplir más objetivos pero sobre todo para seguir disfrutando cada aventura” agregó.

Caracterizado por ser una persona sumamente altruista el profe está cosechando cada una de las siembras que efectuó durante su estancia en esta ciudad.

Y es que son justamente aquellas a las que el Profe un día ayudo las que hoy le están regresando el favor a través de visitas, pláticas y atenciones que lo hacen sentir de mejor ánimo.

“¿Saben lo que significa para mí el que vengan a visitarme un grupo de 45 adolescentes de puebla, chihuahua, tabasco y otros estados y municipios para cuidarme mientras mi esposa trabajaba los días que estuve hospitalizado? Eso es algo que no puedo pagar con nada” señaló.

La barba blanca que ya lo caracteriza aunado a su vestimenta típica de un motociclista, pero sobre todo ese don de servir y ayudar son parte de la esencia que hacen que con el simple hecho de escuchar su nombre se le relacione de manera inmediata con lo que más lo apasiona… Las motos.

SU FAMILIA, SU TODO

“Yo no sería lo que ahora soy de no ser por mi mujer” es la frase con la que define a la perfección a su fiel compañera, esa con la que procreó dos hijos y con la que quiere disfrutar a sus tres nietos.

Martha Silvia Morales se ha convertido en ese pilar que lo ha sostenido cuando más difícil se torna el panorama pero sobre todo quien lo ha sabido comprender y apoyar en lo que más ama y le divierte.

“Mi familia es mi todo, no puedo definirlo de otra manera son ellos los que han estado aquí para apoyarme y los que me motivan a seguir adelante, porque con ellos todo sin ellos nada” finalizó.