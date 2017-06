Paul McCartney anuncia concierto en México

41 views

CIUDAD DE MÉXICO.

El exBeatle Paul McCartney confirmó que regresará a México con su gira One On One Tour y se presentará el sábado 28 de octubre en uno de los inmuebles más grandes de la capital del país: el Estadio Azteca.

México alberga muchos recuerdos especiales para mí. Hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para generar más memorias en esta gira. Tendremos juntos una gran fiesta. Estamos listos para rockear en México”, expresó el cantautor británico.

One On One Tour comenzó en Estados Unidos de América en 2016 y lo ha llevado a tocar 41 conciertos para más de 1.2 millones de personas en 12 países diferentes, se informó en un comunicado.

Su gira durante 2016 concluyó con la presentación estelar de Paul en el festival Desert Trip, en Estados Unidos; la primera ronda de espectáculos de 2017 comenzó en Japón y durante el verano continuará con algunas fechas en el continente americano.

El concierto programado para el 28 de octubre marca el regreso de McCartney al país después de cinco años; en aquella ocasión tocó en un concierto masivo histórico en el Zócalo de la capital mexicana, donde se reunieron 250 mil fanáticos. Desde su primera visita, en 1993, Paul ha tocado 10 veces en México.

Actualmente la gira incluye una gran producción nueva, con temas clásicos del catálogo de Paul nunca antes tocados en vivo, canciones que van desde su primer trabajo hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna , tesoros de Wings y The Beatles, así como temas de su catálogo en solitario en el que no faltarán las sorpresas.

Serán casi tres horas de música con los mejores momentos de los últimos 50 años, docenas de canciones que han formado parte de la banda sonora de las vidas de millones de personas en todo el orbe.

Paul y su banda han tocado en una cantidad y variedad de recintos que van desde los alrededores del Coliseo de Roma, la Plaza Roja de Moscú, el Palacio de Buckingham en Londres, la Casa Blanca y la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México.

De igual forma estuvo en el Parque Candlestick de San Francisco, California, donde The Beatles tocó su concierto final, en 1966; participó en la primera transmisión en vivo y para casi 400 millones de personas de 24 países del tema All you need is love en el programa Our world e incluso un concierto transmitido directamente al espacio.

hch