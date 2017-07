‘Es momento de trabajar con Rusia’: Trump

30 views

WASHINGTON.

El presidente Donald Trump tuiteó el domingo que “es el momento de avanzar en el trabajo constructivo con Rusia” después de haberse reunido en Alemania con su colega ruso, Vladimir Putin.

Después de regresar de una cumbre de líderes mundiales en Hamburgo, Trump agregó que durante su larga reunión en el marco de la cumbre del G20 “presionó fuertemente” a Putin dos veces por la intromisión rusa en las elecciones de 2016.

Aseguró que Putin “negó vehementemente” las conclusiones en ese sentido de las agencias de inteligencia estadunidenses.

Trump no aclaró, sin embargo, si él le cree a Putin.

Se limitó a tuitear: “ya he dado mi opinión”.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I’ve already given my opinion…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de julio de 2017

…We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de julio de 2017

El sábado, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo a periodistas en Alemania que Trump aceptó la palabra de Putin de que Rusia no se entrometió en los comicios norteamericanos que dieron la victoria a Trump.

Los funcionarios estadunidenses no han rechazado oficialmente esa versión.

En declaraciones a la prensa al término de la cumbre de dos días del Grupo de los 20, Putin mismo dijo el sábado tras su primera reunión cara a cara con Trump, que cree que el magnate le aceptó sus garantías de que Rusia no se inmiscuyó en las elecciones de Estados Unidos y que su diálogo podría ser un modelo para mejorar los vínculos entre ambos países.

Putin señaló que él y Trump sostuvieron una conversación larga sobre las denuncias de que Moscú se entrometió en los comicios del año pasado en Estados Unidos, aseveraciones que han afectado adversamente la presidencia del multimillonario.

El gobernante ruso dijo que reiteró su postura “bien conocida” de que esas acusaciones “carecen de sustento”.

Él hizo muchas preguntas sobre el asunto; intenté contestarlas todas”, afirmó Putin.

Creo que tomó nota de ello y lo aceptó, pero sería mejor que le preguntaran a él su parecer”.

El líder ruso señaló que sus respuestas fueron detalladas y abarcaron sus conversaciones sobre el asunto de la intromisión electoral con representantes del gobierno estadunidense anterior, incluido el expresidente Barack Obama.

Sin embargo, Putin afirmó que no revelaría detalles de sus conversaciones con Trump porque son confidenciales.

Él hizo preguntas, yo respondí. Creo que quedó satisfecho con las respuestas”, afirmó Putin.

Trump ha dicho anteriormente que cree que Rusia probablemente estuvo involucrado en acciones de hackeo electoral, pero que otros países también lo estuvieron.

El día previo a su reunión con Putin se mostró similarmente esquivo acerca del tema.

El mandatario estadunidense presentó argumentos variables de que pudo haber sido Rusia, posiblemente fue Rusia y de hecho fue Rusia, al tiempo que insistió que también pudieron haber sido otros países, y agregó: “no daré detalles específicos”.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, refutó con prontitud las declaraciones del presidente ruso sobre la opinión de Trump respecto a la reunión entre ambos.

El presidente Trump sabe que sí se entrometieron. El presidente Putin sabe que sí lo hicieron, pero nunca va a aceptarlo. Y eso es todo lo que sucedió”, declaró el sábado Haley a la cadena CNN.

