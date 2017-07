Golpean a inquilina

16 views

Múzquiz, Coah.- La señora Nidia Ramírez luego de hacer una denuncia pública en contra de quienes la agredieron físicamente entre estos un sujeto que sin importarle su condición de mujer también la golpeo, provocándole lesiones en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, ayer interpondría la denuncia ante la PGJC, todo porque se niega a desocupar una vivienda que le rentó don Cristóbal Rivera Flores, dueño de la propiedad ubicada por la calle Jiménez 315, el cual ya falleció y ahora sus familiares la quieren desalojar de la noche a la mañana.

Mencionando que fue durante la tarde del pasado domingo cuando ella iba con su hija de compras, y de pronto la sobrina, del dueño de la vivienda, su esposo y su hermano, la empezaron a agredir verbalmente.

“Yo me regresé y le dije al padre de ellos que les llamara la atención y contrario a eso, le marcó al celular para que se regresaran, llegaron y luego entre ella y su marido me empezaron a golpear, luego de que me tumbaron al suelo”, afirmó.

Añadiendo que sus agresores son Esli y José Pacheco su esposo, junto con Miriam Pacheco, quien se montó arriba de ella agrediéndola, que ella también se defendió, y les propino algunos rasguños, pero que la fuera de los sujetos y el número de personas que la agredieron no le permitieron evitar la golpiza que recibió.

Todo el problema es que a mí me rentó la casa donde vivo desde hace años, 9 para ser exacta, don Cristóbal Rivera, quien ya murió y ellos me quieren obligar a que desocupe la vivienda, pero yo no quiero irme porque ellos me deben dinero, agregó.

“También me deben dinero desde que yo cuidaba a la abuelita de ellos, que se llamaba Guadalupe Pereyra Martínez, era la esposa del dueño de la casa habitación”.

“Yo necesito que me paguen lo que me deben, yo no voy a desocupar la vivienda, porque otro de los familiares Víctor Manuel Tena, también me estuvo robando, cobrándome renta de más y el servicio de agua potable de toda la vecindad”, dijo finalmente la señora Nidia Ramírez.