Lloran padres a hijo secuestrado

“Iré por mi hijo hasta donde sea y aunque deje la vida en ello”, expresó Juan Iracheta Leija a dos años y 3 meses del secuestro de su hijo Juan Daniel, junto a su esposa tienen la esperanza que esté vivo y piden a las autoridades dar todo el peso de la ley a los implicados.

Fue el 12 de abril del 2015 cuando tres sujetos se llevaron a Juan Daniel Iracheta Bautista, se encontraba con su mamá Olga Leticia en La Pulga de la colonia Occidental.

Sus padres, quienes son pepenadores, no perdieron tiempo y acudieron ante las autoridades, también pusieron volantes y pancartas por toda la ciudad, sin embargo no aparecía.

A dos años y tres meses, han asistido a varias audiencias después que el 20 agosto del 2015 se detuviera a uno de los implicados en la ciudad de Piedras Negras y después a Jesús Cardoza Regil en Monclova por posesión de droga y armas.

En las audiencias celebradas ninguno de los implicados ha querido decir dónde se encuentra Juan Daniel, se dedican a mirar a los padres y otro a llorar.

“Uno de ellos mencionó que habían confundido a mijo por un sobrino llamado Rafa y cuando lo mataran nos dirían donde estaba, aunque lo mataron en septiembre del año pasado no tenemos información de Juan” asegura.

Otro responsable es Alan Alejandro, pero no sabemos si sus apellidos son Hernández Puente o Puente Ávila, ya que se presenta con esos dos”, dijo el papá.

Olga Leticia Bautista de la Rosa expresó que el día miércoles asistieron a otra audiencia donde la mamá de uno de los implicados la llamó loca, pero dijo que sí lo estaba, por todo el daño que el secuestro le ha ocasionado.

Señaló con lágrimas y la voz rota que solo quiere le digan al realidad de las cosas, dónde lo tienen o dónde lo tenían, además comentó que solo Dios sabe la respuesta.

“Yo no tengo miedo porque ellos me quitaron lo más valioso de mi vida, yo estoy muerta en vida, la vida ya no tiene sentido para mí pero salgo adelante por mi esposo y por mi hija. Mijo´ era un buen muchacho y yo no quiero que ellos salgan porque se van a dedicar a lo mismo, arrebatar muchachos de los brazos de sus madres”.

Juan Daniel tendría 19 años en la actualidad, próximo a cumplir el 14 de diciembre, quería dedicarse a la gastronomía y ser abogado para ayudar a las personas, a pesar de ser de lento aprendizaje era bueno y no dejaba solo a su padre cuando surgía un trabajo.

Sus padres pidieron el apoyo de la ciudadanía por si llegan a verlo, comunicarse al 8661612355, también exhortaron a no dejarse vencer y seguir buscando a los que tengan sus hijos desaparecidos.

Juan Iracheta Leija pidió a las autoridades no poner brazaletes a los criminales y darles todo el peso de la ley como se hacía anteriormente, así mismo no quitarles los derechos a las personas humildes como ellos.

“Ha sido muy difícil, mi esposa llora todo el tiempo y eso no me gusta, yo lo hago por dentro, pero me he hecho más fuerte y mi vida está finalizada, pero comenzará teniendo a mi hijo otra vez, es al que quiero. Él siempre ha sido mi compañía, mi amigo, mi hermano, mi hijo y mi confidente, doy mi vida a cambio de él y no importa perderla por recuperarlo, iré hasta donde sea necesario”, aseguró su papá.

Juan Daniel tendría 19 años, quería dedicarse a la gastronomía y ser abogado para ayudar a las personas.

Dos años y tres meses del secuestro de Juan Daniel Iracheta Bautista.

Su madre Olga Leticia sigue penando por su ausencia.

Juan Iracheta pidió a las autoridades dejar de ser blandos con los criminales.