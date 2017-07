A la hora de mi café

28 views

Verdad oculta.

Irasema Sánchez (Isdelaf)

Buen día amigos lectores, es la hora de mi café y les compartiré un historia.

_Karla platica con Laura su hermana en una cafetería:

“No sabes, estoy desesperada, mi relación con Felipe es tan rara. No sé cómo explicarlo; es un buen hombre, dulce, amable, servicial, gran compañero y padre.

Toda mujer desearía tenerlo a su lado; ayuda en los quehaceres de la casa y el jardín; y desde que empezó a estudiar para chef, cocina delicioso.

Me siento hasta mal de quejarme de él; pero… el Felipe del que me enamoré ya no existe. Aquel hombre varonil y fogoso, que buscaba cualquier oportunidad para acariciarme y hacerme el amor, se esfumó.

Tiene más de un año sin tocarme y parece no tener ninguna intención de hacerlo”.

Semanas después, Karla se regresa a casa del trabajo por un fuerte dolor de cabeza; al llegar le extrañó ver el carro de Carmen su comadre; no quería pensar mal, pero sabía que algo pasaba y entró sin hacer ruido.

En la sala no había nadie y la angustia se apoderó de ella. Cuando abrió su recámara, encontró a Felipe con Joaquín, su compadre, esposo de Carmen; no podía dar crédito a lo que veía.

Salió corriendo de la casa, sin dirección, sin mirar; cuántas cosas se aclararon con aquella imagen; cuanto dolor y desilusión.

Caminó de regreso lentamente, una ambulancia estaba frente a su casa, corrió angustiada, al entrar, su hijo la detuvo, “Papá se suicidó madre” le dijo, con la voz entrecortada y sufriendo.

De aquello han pasado dos años; Karla nunca platicó lo sucedido, para que manchar más la imagen del padre de sus hijos, para que hacerle daño a Carmen su comadre; aquel día decidió cargar su dolor.

A Joaquín, lo evita. Sabe que su castigo lo lleva en el alma y en la culpa de lo que pasó._

La falta de honestidad de Felipe, terminó en una tragedia irreversible y dolorosa.

La mentira u ocultar las verdades, no dejan nada bueno.

Pienso que Karla lleva dos años cargando con una verdad oculta que le hace daño y le impide ser feliz. Las personas no podemos llevar un peso tan grande; y aunque ella no lo sabe, sus hijos también lo llevan, porque al no poder explicar la razón por las que su padre se suicidó, cargan culpa por la ignorancia.

Karla y sus hijos necesitan una ayuda profesional y espiritual.

Una terapia que les ayude a liberarse de mentiras, culpas y cargas; y un acercamiento a Dios para poder perdonar, aclarar y empezar una vida libre y feliz.

Hay quien piensa que la honestidad es una virtud de poca importancia; pero la realidad es, que sin ella, la verdad, la decencia y la justicia, no existirían.

Los dejo con esta frase:

“Quien no es coherente, definitivamente, no es honesto”

Andaré por aquí el próximo sábado.

Irasema Sánchez (Isdelaf)

