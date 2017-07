Engaña PAN al INE con campaña “fírmale y di que no te pagamos”

45 views

Acuden a los domicilios de sus representantes de casillas para que llenen la “hoja en la que no te pagamos nada” para bajar sus gastos en la Fiscalización.

Para seguir con el engaño ante el Instituto Nacional Electora y librar a la Comisión de Fiscalización de Gastos de Campaña, el Partido Acción Nacional desató una fuerte “cacería” de sus representantes de casillas en las pasadas elecciones para que “Fírmale y di que no te pagamos”.

Entregándoles una hoja y dándoles una serie de explicaciones, gente ampliamente reconocida en el PAN, desplegaron fuertes movimientos para lograr llenar los formatos, el objetivo es que se diga que les pagaron cuotas simbólicas o que desempeñaron su trabajo por compromiso partidista.

Desde ayer, en distintas ciudades de Coahuila los panistas de amplia trayectoria en el Estado, se encargaron de coordinar las visitas a los domicilios de los panistas que estuvieron representando a Acción Nacional en las elecciones del pasado 4 de junio.

En el caso de Monclova, se filtró un audio en el que Beatriz De la Fuente, quien se identifica como la esposa del ex Diputado Federal del PAN Alfonso Martínez Guerra, quien también fue Presidente del PAN en Coahuila, da explicaciones de lo necesario que es llenar ese formato.

“Es para dar pruebas y evitar el chanchullo que quieren hacer, para que se anule la elección” explica.

Una de las representantes de casilla intenta darle a conocer cambios en su credencial de elector, que tiene domicilio en la Colonia Elsa Hernández, pero es interrumpida por la activista del PAN quien le espeta “como quiera fírmale que no te pagamos nada, es para anular la elección”.

Recriminaron que no se haya reconocido a otros panistas como representantes de casillas “si a mi esposo que fue diputado federal lo rechazaron” pone de ejemplo.

Están pidiendo que se compruebe que no recibieron dinero los representantes de casilla, agregan, y rematan, lo están mandando de Saltillo para que lo llenemos y enviemos.

La búsqueda se amplía a los representantes de casilla del PAN, de la UDC y de Encuentro Social.

“Como el PRI sí les pagó, ahora nosotros tenemos que demostrar que no hay pago a nuestros representantes” dicen los activistas.

Lo que no queremos es que se eleven los gastos de campaña, pero la elección de todas formas se anulará, pero nosotros tenemos que mostrar que no pagamos “fírmale y di que no te pagamos”.

A nosotros, señala, que no nos metan en eso, por eso es mejor que le firme, ya después de las vacaciones demostraremos al INE que no hay tal exceso, ya con las hojas firmadas.

La medida de “fírmale y di que no te pagamos” se extendió en todo Coahuila.



ESTA ES LA HOJA que se está repartiendo entre los panistas representantes de casillas.