“Me salió muy natural” dice joven homofóbico

Como un ‘circo’ y no precisamente como una marcha calificó el joven Luis Amador, el movimiento que realizaron los Integrantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) en Monclova.

El joven que fue publicado en medios nacionales e internacionales mencionó que las personas que participaron en la marcha del pasado fin de semana obstruían el tráfico y consumían bebidas embriagantes.

En la entrevista mencionó “Me salió natural reírme, no era una marcha. Yo la verdad no vi ninguna marcha, yo vi un circo. Una marcha es pacífica, en su lugar, dejar que los vehículos pasen por un lado, no todos tenemos el tiempo para seguir su marcha”.

Y reitera el consumo de bebidas embriagantes “Iban tomando en vía pública, eso no se puede, si la policía ve tomando a uno en vía pública ¿que hace? lo meten a la cárcel de volada y a ellos no, ¿de que privilegios gozan?

El joven explicó que no se encontraba en la iglesia católica “Si soy católico. Pero yo estaba dentro de la iglesia porque me estacione para grabar, no lo hice con el afán de que se hiciera viral, era para mis amigos”

Explica como inició la idea del video “Yo iba para la parada de camiones rumbo a mi trabajo; en el Bulevar Ejercito Nacional veo que esta la marcha, iba en mi auto por la prepa 24, rumbo al Bulevar Pape”.

“Estaba un montón de tráfico, todo estaba parado, pite y pite todos, no se quitaban, no se movían, no se hacían para un lado, la policía les ayudaba a ellos, hasta que me harté y me fui, por un lado, por la mera orilla, casi rozando”.

“Me fui, por un lado, la marcha no se acababa, llegué hasta la iglesia, ahí me estacioné y empecé a grabar, ahí empezó todo (sonríe)

Menciona que sus amigos no le recriminan el video “La gente que me tiene en Facebook sabe cómo soy, muchos me conocen, ningún amigo está enojado, todos están risa y risa, igual que yo, porque saben que así soy y así voy a ser”

Y menciona que no está molesto con las personas que compartieron el video “No tengo nada en contra de ellos, sinceramente me da igual, si hubiera querido que nadie se enterará de los videos los hubiera puesto en modo privado y nadamas mis amigos los verían”.

Reconoció que recibe mensajes en la red social Facebook “Me ponen comentarios en mi perfil, en mis fotos, pero allá ellos, equis, si quiero los bloqueo o pongo en privado mi cuenta y ya no pueden hacer nada”.

Explica que siguió grabando desde un transporte de personal “siempre dejó el carro en la parada para irme en un camión privado de mi trabajo, no era un camión público, iba grabando del camión, porque casi llegó tarde a mi trabajo, había mucho tráfico”,

Menciona que recibe más comentarios agresivos de personas heterosexuales que de homosexuales “me agreden más las personas heterosexuales que los gays, los gays me halagan y me dicen que estoy bien guapo”.

Sin embargo, reconoce que recibe amenazas de personas de otros estados de la república mexicana “la mayoría que me amenaza ni siquiera son de aquí, son de otros estados y hasta países, las personas que son de aquí tiran al león esos videos, o sea les da igual”.