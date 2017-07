Michelle Salas: Ser hija de Luis Miguel es un arma de doble filo

15 views

La hija del cantante Luis Miguel, Michelle Salas, estuvo este fin de semana en España con motivo de la celebración de los Premios Platino, donde la joven aseguró que desconoce si su padre tiene nueva pareja, llamada Desiré Ortiz.

Además, Michelle no ha tenido problemas en hablar de los problemas judiciales que su padre tuvo hace poco en Los Ángeles, California.

También ha confirmado que no va salir en la serie sobre su padre ni quiere participar en el proyecto.

— CHANCE: No te has querido perder esta alfombra.

— Estoy muy contenta porque es la primera vez que vengo, estoy colaborando con ¡Hola!, estamos haciendo un canal de YouTube que es Hola for you, mezclando estilo de vida, moda, viajes… de todo un poco. Entonces decidimos hacer un poco, sobre todo detrás de cámaras lo que está pasando en las salas de allí, vestidos de todas las actrices que están espectaculares. A mi el cine me encanta, es con lo que he crecido.

— ¿Qué tal por España?

— Muy bien, pan con tomate, jamón, una caña y todo está de maravilla.

— Mujer latina, ¿qué aporta el cine iberoamericano?

— Para mi el cine es una pasión porque yo veo películas de mi bisabuela (Silvia Pinal), es una película pero va cambiando generaciones, mi madre (Stephanie Salas) me dijo te voy a enseñar una película de tu bisabuela y yo, no entendí nada, luego la vi a los 13, es algo que va para toda la vida…

— Teniendo los genes tan relacionados con este mundo, ¿ya has hecho tus pinitos?

— Estoy empezando ahora con televisión, en México, hice un programa, se llama México diseña, y soy jurado y estamos juzgando a diseñadores mexicanos emergentes, un poco como un concurso, con mucha moda, va a salir en Netflix y ahora me estoy enfocando mucho en YouTube, porque el blog siempre va a estar y el vídeo es lo que ahora viene.

— ¿Cómo va la relación con tu padre?

— La he recuperado, ¿cuándo la he perdido?

— Me habían dicho que la habías perdido…

— No, todo muy bien.

— ¿Cómo está Luis Miguel? Estaban diciendo que estaba pasando una mala época…

— Siempre lo he dicho, las figuras publicas siempre están expuestas a que siempre se hable bien o mal o que la gente le critique y ver si les parece la vida de alguien, como todos somos seres humanos tu y yo tenemos días buenos y días malos, vivimos temporadas que estamos bien y otras no tanto entonces es también como uno lo exagera entrevistas.

— Ha estrenado nueva novia, no sé si la conoces…

— Ya no me digan de novias porque ya es como ayer lo vimos con una morena, no era una rubia…

— ¿Eres celosa de tu padre?

— Antes era más, ahora ya me acostumbré porque tendría un grave problema en mi vida.

— ¿Se le arreglaron los problemas que tuvo en Los Ángeles?

— No lo sé, no he hablado mucho con el de los problemas de hacienda pero él está bien.

— ¿Ha vuelto a los escenarios?

— Está mejor que nunca y luego lo de la serie es un proyecto personal, tenía ganas el y que mejor que lleve las riendas el…

— ¿Vas a participar de alguna manera en ese proyecto?

— No que yo sepa, todo va por temporadas, vamos a empezar que él era chiquito.

— ¿Han trabajado alguna vez juntos?

— No.

— ¿Te gustaría?

— Propónselo, una canción o algo…

— ¿Tu también cantas?

— Canto en la regadera, no canto mal…

— ¿Te gustaría participar en algún proyecto en un futuro con tu padre?

— Seguro, yo creo que los proyectos se disfrutan mejor en familia, como ahora en Milán que desfile en Dolce & Gabanna, mi mamá desfiló conmigo, entonces son momentos que se quedan ahí para siempre y si el quisiera lo ahora feliz…

— ¿Pesa ser hija de Luis Miguel o al contrario?

— Siempre ha sido un arma de doble filo para mi como que en muchas cosas, me ha abierto muchas puertas y en otras me ha cerrado, porque obviamente tienes un cierto nivel de expectativa que no todo el mundo tiene, pues me he ayudado a darme cuenta lo que realmente quiero y que si lo quiero hacer lo voy hacer bien, y que si me quiero hacer un nombre lo tengo que hacer por ello, sino esto no te lo regala nadie.