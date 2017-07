Crió a 7 hijos pero sufre el abandono

51 views

Francisca García Morales, tuvo siete hijos y ahora a sus 70 años está sola, con las ventanas tapadas con madera porque Enrique no quiere verla desde que comenzó una relación con Edelmiro Barrón, que algunas veces le hace compañía y otras no, porque lo corren.

Con lágrimas en los ojos, vestida de rojo y música que le alegra la vida, Francisca sentada en una mecedora en el porche de su casa, narró como ella les dio todo a sus hijos con el esfuerzo de su trabajo y el de su esposo Cristóbal Rodríguez y ahora son ellos quienes no la dejan ser feliz.

Cristóbal, era su hijo mayor que ya falleció, luego le sigue Manuela, Enrique que vive al lado de su casa en la colonia Buenos Aires, también está Martha quien es la que trata de estar con ella cuando puede, luego es Blanca, Antonio y Oscar que falleció hace algún tiempo. A todos ellos los crió Francisca.

A los hombres les compró terrenos ahí en la colonia para que hicieran su casa, tal como lo hizo con Enrique que construyó, cuando se casó, en el terreno de al lado y quien decidió tapar las ventas de la casa de su madre para no verla.

La policía Municipal y el DIF tomaron conocimientos de los hechos, pero las ventanas siguen tapadas por la decisión de Enrique de no tener contacto con su madre, aun y que las casas colindan y se unen por un pasillo.

Francisca es ejemplo de la crueldad que puede llegar a tener un hijo para con su madre, porque de cinco que le quedan, son los vecinos los que diariamente la ayudan para que no esté sola y no le falte nada.

Uno de sus ahijados que vive enfrente está al pendiente de que coma y de hacerle compañía, porque su hija Martha aunque quiera visitarla, no la dejan los demás hermanos porque como dijo doña Francisca; “Se le echan encima”.

ABANDONO TAMBIÉN INSTITUCIONAL

Cabe mencionar que en Monclova no hay una institución que se encargue del cuidado o protección de las personas adultas mayores como Francisca que no tiene pensión, vive de lo que le ayudan y que está sola en su casa, desprotegida por las incapacidades que le genera su edad.

“Yo lo único que quiero es que me dejen en paz, que me dejen rehacer mi vida y ser feliz al lado de Edelmiro quien me saca a divertirme los fines de semana. Gracias a Dios no necesito de mis hijos para salir adelante, aunque eso me entristezca”, fueron las palabras de Francisca que con voz entrecortada platicó cómo son tan injustos.

Francisca, aunque dio a conocer los sucedido a las autoridades cuando su hijo Enrique le tapó las ventanas con polarizado y madera, afirmó que nadie le resolvió nada, muestra de ello es que las ventanas siguen cerradas solo por el capricho de una persona.

Tiene a cuatro de sus hijos demandados ante las autoridades por lo mal que la tratan y nadie ha hecho nada.

SIN GANAS DE VIVIR

Las ganas de suicidarse siempre están en la mente de Francisca quien como pudo por las ganas de llorar, dijo que ha pensado en “colgarse”, por lo malo que han sido sus hijos con ella y luego se acuerda de Edelmiro y en sus ganas de vivir y trata de seguir adelante con el dolor de su corazón por lo que está pasando.

Su casa está muy limpia, grande y arreglada, porque ella cuenta como luchó toda la vida junto con su esposo para tenerla y no quedarse en la calle ante la incomprensión de sus hijos.

“Si yo no me hubiera esforzado junto con mi esposo Cristóbal, que murió hace 10 años, quien sabe dónde estuviera ahora. Yo creo que en la calle porque mis hijos no sé porqué no me quieren”, comentó Francisca, quien vive en el número 2206 de la calle Eulalio Gutiérrez, en una construcción de dos pisos, pintada de amarillo, que destaca de las demás.

Francisca, aún guarda la foto de su esposo a quien agradece todo lo que le dio; el apoyo al estar a su lado y quien la defendía todo el tiempo de los ataques de sus hijos.

“Ahora estoy sola y lo que quieren ver ellos es que esté como el perro, sin nadie a mi lado, yo no necesito nada, solo que me permitan seguir adelante”, comentó la mujer de 70 años.

Vendiendo menudo, ropa de segunda y trabajando en una ferretera de la colonia el Pueblo, fue como sacó adelante a su familia, que ahora la ha dejado sola por tener a una persona a su lado, que la hace feliz y sobredoro que le hace compañía.