La notalilia en verso

por Lilia de la Fuente

Múzquiz

MÚZQUIZ… “EL OASIS DEL NORTE”…

SI HACES UN RECORRIDO POR LA

REGIÓN NORTE DE COAHUILA…

Tienes que ir a MÚZQUIZ,

El BELLO OASIS del Norte es

un Paraíso terrenal…

Y tiene tantas historias que son

dignas de contar.

Verde esmeralda rodeada,

Por llanos sedimentarios…

MELCHOR MÚZQUIZ; TE CUSTODIAN

Los sabinos CENTENARIOS…

La Cuchilla, Las Esperanzas,

BARROTERÁN Y PALAÚ…

El Nacimiento AFAMADO… donde

están los KIKAPUS…

El Río Álamo regaba, y a todos

Abanicaba… Y con sus chorros formaba una preciosa CASCADA…

Mi curiosidad es si todavía está

todo lo que aquí promuevo…

MELCHOR MÚZQUIZ, cabecera…

Para ti va esta CANCIÓN…

Por tus ricos minerales de FLUORITA

y de CARBÓN…

x

Tengo ya varios años de no ir a visitar

MÚZQUIZ… Y créanme pero voy a ir este fin de semana para mirar estos lindos e históricos lugares… voy a ver en qué estado está este PARAÍSO TERRENAL…

Los paisajes cotidianos, parte de la tradición, nos llenan de PAZ y orgullo

MÚZQUIZ, bendita región…

Siempre has sido codiciada,

tierra de magia y verdor…

Tus mujeres, las más bellas…

De COAHUILA, ¡Sí señor!…

X

Por todo ésto y mucho más; los invito a CONOCER COAHUILA…

¿CREEN USTEDES QUE SER BUEN CIUDADANO ES AQUEL QUE CON UNA

BOTELLA DE TEQUILA EN LA MANO Y GRITANDO ¡Viva México!… ya la hizo?

¡Pues fíjate que no!… ser un buen ciudadano es querer lo mejor para tu PAÍS… y dar sin esperar nunca nada…

¿Y SABEN POR QUÉ LES DIGO ÉSTO?

Porque ayer Alma Ramírez de Almaraz,

me preguntó ¿Qué esperas promoviendo, tanto a Coahuila con tus cantos?… que yo sepa siempre han promovido todos los temas viejos como ROSITA ALVIREZ, en Saltillo y jamás he escuchado… que tus cantos SEAN PROMOVIDOS POR TURISMO…

De momento no supe qué contestar…

Sólo acerté a decir…

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA…

Y me acordé de este versículo BÍBLICO… Desigualdad de la vida…

ECLESIASTÉS 8-10…

He visto a los inicuos sepultados con honor, mas los que frecuentaban el lugar santo los pusieron en el olvido, no obstante haber actuado para bien y con honor…

Y en Eclesiastés 8-14… a los justos les sucede como si hiciesen obras malas y hay injustos a los que les dan honores como si hiciesen cosas buenas.

Y LUEGO PENSÉ Y LES DIJE… AQUÍ LO

Bueno es que yo disfruto lo que hago y me da alegría y la felicidad me da salud. “Esto es lo que recibo de DIOS Y NO PIENSO QUE SE ME RECONOCE O NO SE ME RECONOCE” en el mundo…

En Eclesiastés 9—4 y 5 me regocijo con este mensaje…

Aun hay esperanza para todo el que aun está con vida, entre los vivos…

Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir: pero los muertos… nada saben ni nada sabrán porque su memoria es puesta en el olvido…

Y ya nunca tomarán parte en nada bajo el SOL….

Quiero regresar al canto de

MÚZQUIZ, COAHUILA…

EN TUS EXPOSICIONES GANADERAS

TIENES PREMIOS NACIONALES…

Y la cacería de venados, atrae gente a tus lugares…

En el pasado fuiste el REINO DE LA PREHISTORIA Y LA VIDA.