Monclova, una promesa no cumplida

Cuando me senté en la sala de casa de mi madre para informarle que me mudaría a Monclova le dio “el patatús”.- ¡a ese pueblo!, ¡pero si está en medio de la nada! ¿Qué vas a hacer ahí? Lo cierto es que mi madre estaba realmente acongojada. Yo recién había regresado de Madrid con un lustroso diplomado en producción de radio y televisión después de haber sido corresponsal radiofónico en la ciudad de Manhattan. Las “M’s” se iban sumando a mi trayectoria, como perfume caro con la etiqueta “París – Milán – Nueva York” y ahora en mi etiqueta de vida sumaba yo en la pegatina elegantemente la ciudad de Monclova dejando atrás a la muy contaminada, caótica, odiada-y-amada ciudad de México. Mi promesa fue que regresaría a más tardar en un año. En la primavera de 1995 y con 26 años en la maleta, aterricé en Monclova para trabajar en el departamento de comunicación de Altos Hornos de México. El reto: crear una herramienta de comunicación que incluyera a la población en general, específicamente a las mujeres Monclovenses. Fué así que nació la revista radiofónica “De Viva Voz”. Dos veces a la semana, los martes y los jueves se abrían los micrófonos para dar paso a un foro donde las entrevistas eran el eje central acompañadas de temas de nutrición, ecología, recetas y cultura. Cuatro años estuvimos al aire y cada programa, cada transmisión, cada actividad que realizamos estuvo colmado siempre de pasión, dedicación y profesionalismo. Los días transcurrían entre la radio y los proyectos de comunicación, incluyendo mi trabajo de guionista para videos corporativos o la producción de campañas publicitarias para las diferentes empresas del Grupo Acerero. En contraparte el tiempo de ocio era largo y silencioso, acalorado y vacío. Haber dejado familia y amigos pesaba años en los minutos que transcurrían en soledad. Abrir la puerta a una sociedad ajena a la cultura capitalina fue el mayor de los retos. – Lucía Carbó, ¡pero si ese apellido no es de aquí! ¿Cómo a los 26 años eres soltera!, ¿dónde está tu familia?, ¿no te vas a casar? A tu edad yo ya tenía hijos… hasta el “mereces un puesto más alto pero eres mujer y no tienes familia así que no lo necesitas” “ya te casarás y dejarás de trabajar”… choque cultural. Choque-cultural. Choque-cultural. La vida que yo sabía vivir no se vivía en Monclova. Monclova no sabía vivir mi vida. Tuve que poner freno de mano, dar vuelta en “U” y re-pensarme la vida si es que el desierto sería mi lugar. El refugio lo encontré en las palabras y en los amigos que aprendí a cultivar. Los miércoles al raz de la media noche creamos un nuevo espacio radiofónico “La hora de nadie” donde la creatividad se daba vuelo hablando con mi propia voz y leyendo mis textos favoritos acompañada de amigos entrañables, su música y su café. De “La hora de Nadie” nació “De ánimo ambulatorio” una columna editorial en el periódico del domingo donde mis pensamientos quedaron impresos. A fuerza de palabras la sociedad empezó a mirarme, a escucharme y a leerme con otros ojos, las puertas se fueron abriendo poco a poco y las familias monclovenses me fueron recibiendo en su seno. El año que prometí a mi madre pasó de ser uno a dos y de dos-a-tres y de tres-a-cuatro. Era oficial: Monclova era mi lugar. Aprendí la diferencia entre un R45 y un mini-split, aprendí a cocinar cortadillo, aprendí a comer tacos de San Buena, aprendí a beber cerveza, a vestir la ropa adecuada, a comer tortillas de harina, a llamar al “pasto” por su nombre “Zacate”, aprendí a conocer el pueblo y sus calles y a salir de noche a tomar el fresco, aprendí a querer a esa tierra que me prometieron árida pero que se abrió de brazos para darme cobijo y amigos. Monclova me dió amigos que al paso de los años se hicieron familia. Familia que está presente día a día. En el otoño del 2002 dejé Monclova, a casi ocho años de distancia y de una promesa nunca cumplida salí de Monclova, después de haber dejado Altos Hornos pero nunca los micrófonos. Dejé a Monclova después de muchas horas más de radio y satisfacciones, el programa “Voces a las Once” recibió el Premio Estatal de periodismo radiofónico como mejor programa de entrevistas culturales. Y no contentos con las letras y palabras, el año en el que “al fin” contraje matrimonio mis amigos cómplices de la radio, mi esposo y yo nos dimos el lujo de abrir una peña en plena Alameda. En diciembre de 1999 se abrieron las puertas de El Café de Chuy “en el corazón del pueblo” rezaba el eslogan. A unas cuantas cuadras en pleno centro de la ciudad mi esposo y yo establecimos nuestra agencia de comunicación y diseño que pasó de ser un despacho de dos escritorios en casa a una oficina llena de proyectos, con empleados propios y creadores independientes trabajando para clientes de toda la región. Monclova nos dió mucho, me dió mucho, me re-modeló, me forjó y me abrazó. En el otoño del 2002 dejé el corazón verde del desierto no sin antes haberle parido una hija que es orgullosamente Monclovense. Runa tomó la nacionalidad de su padre, y en su pasaporte noruego dice lugar de nacimiento: Monclova, Coahuila. Monclova, mi-Monclova es una promesa no cumplida, un corazón que late en el desierto, la tierra árida donde dejé sembrado el ombligo de mi hija y los amigos-familia queridos que están a diario en los pensamientos del otro lado del océano.

Suecia verano 2017