“Avaricia lo enloqueció” señala cuñada del alcalde Gerardo García

Gerardo García es un hombre sin honor y la avaricia lo enloqueció, fueron las palabras de Luz Elena González Turner, cuñada del Alcalde y además simpatizante el Partido Acción Nacional.

Con tristeza en su rostro, reconoció el enriquecimiento desmedido del Presidente Municipal de Monclova.

“Yo sí vi un crecimiento de menos a más en su casa, en sus bienes, en su quinta”, señaló Luz Elena al cuestionarla sobre la sanción emitida por el Acción Nacional a través de la Comisión Anticorrupción de Honor y de Justicia que lo mantiene bajo investigación y fuera de sus funciones partidistas en el albiazul, por el cumulo de denuncias y señalamientos de alta corrupción, en los que se le implica.

Dijo que afortunadamente ella no quiso involucrarse mucho al marcar distancias entre personas que no tienen honor, que no tienen palabra y para ella alguien así “no sirve de nada”.

“El es tío de mis hijos, yo tengo 25 años de ser panista, le preste la casa de campaña y por ello, muchas de las cosas que él dijo que haría, no las cumplió, no en beneficio mío, sino en servicio a la comunidad”, expresó Elena González Turner.

Afirmó que ella es parte de una de las familias fundadoras de Monclova, su abuelo fue de los que puso en marcha el servicio de transporte municipal, son una familia de honor y da tristeza ver como Gerardo está actuando, por eso se alejó y no quiso involucrarse.

La también panista dijo dar gracias a Dios por haber tomado la decisión de mantenerse al margen de su cuñado.

“Lo que se ve no se juzga”, fue la frase que utilizó Elena González para asegurar que la gente que tiene no lo presume y se sabe en Monclova quien tiene y quien no tiene y quien lo hizo a bases de trabajo y quien no, al referirse al actuar de Gerardo García desde que tomó el cargo como Alcalde.

“Él se va con el dinero cargado, pero con la vergüenza del repudio de los monclovenses, de mi familia y de mis hijos”, afirmó con coraje Elena González.

Hizo pública su unidad al Diputado Cesar Flores Sosa, quien constantemente ha criticado el actuar de Gerardo García con relación a su enriquecimiento ilícito y la corrupción que lo rodea.

Señaló que César Flores tiene importantes proyectos y confía en que llegará lejos luchando por Monclova con el empuje tan fuerte que ha demostrado y que la ciudad necesita.

De Gerardo reiteró que es un hombre sin honor y lo ha hecho ver en sus videos “estúpidos y tontos”, que han demostrado quien es realmente.