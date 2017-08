‘Expulsará el PAN a Gerardo García’

18 views

El Diputado, Cesar Flores Sosa, aplaudió la decisión tomada por la Comisión Anticorrupción y de Honor y Justicia del Partido Acción Nacional en la que el Presidente Municipal de Monclova, Gerardo García quedó inhabilitado en sus derechos dentro del PAN.

Señaló que confía en que el proceso iniciado en contra del Alcalde llegue a su expulsión del Partido, por lo que estará muy atento e insistirá para que quede fuera del albiazul.

Felicitó a los miembros de la Comisión Anticorrupción que dictó como medida cautelar, en tanto se lleva a cabo el enjuiciamiento ante el cumulo de denuncias y señalamientos de alta corrupción su inhabilidad en el Partido.

“Esta medida cautelar no nos deja satisfechos, nos llena de regocijo la aplicación de la justicia, porque este cuate se hizo súper millonario; casa en San Antonio, lanchas en la presa, con todo el cinismo se fue en uno de sus dos carritos de juguete de 350 mil pesos, quinta en Lamadrid, es un descaro, un bandido grande. Llegó con un hambre de poder”, comentó Cesar Flores.

Destacó que, por eso a lo largo de cuatro años, él como Diputado y como Monclovense ha sostenido y acusado a Gerardo García de ser un “Ladrón”.

“Se benefició con el par vial, con 135 obras donde suman más de 200 millones de pesos y que fueron licitadas de una manera ridícula para; pintura, limpieza y renta de maquinaria en varias partes de la ciudad. Yo digo que hay que cambiar y que ese cambio pronto llegará para bien”, resaltó Flores Sosa.

El Legislador, comentó que por eso le sigue diciendo a los monclovenses que “Va derecho y no se quita”, que por lo pronto Gerardo ya no va a ser panista, como no son muchos que están trabajando.

Entre lo más importante que destacó es; que los señalamientos en contra de Gerardo son debido a denuncias que se hicieron por obras públicas, cobradas y no realizadas, contratistas fantasmas y muchas cosas más en las que el próximo Alcalde Alfredo Paredes estuvo involucrado.

“Esto habla bien del Acción Nacional y del diputado que soy y que fui criticado por señalar a alguien de mi partido, pero tengo cuatro años de lucha, diciéndole a los monclovenses que la forma de gobernar tiene que cambiar y que no podemos tapar a nadie aun siendo miembro de nuestro propio partido”, afirmó Cesar Flores.

Dijo que seguirá insistiendo para que la transparencia y la rendición de cuentas dejen de ser un “disfraz”, en Monclova y en Coahuila.

Flores Sosa mencionó que es muestra que no solo en las carnes asadas y en redes sociales hay que denunciar sino ante las autoridades competentes para que se pueda hacer algo.

“Voy derecho y no me quito”, ahora que viene Paredes, con otra banda, vamos a estar de cerca hasta que él y Gerardo paguen todo lo que se han robado, lo que me han clausurado. No les tengo miedo y saben que me les voy a enfrentar, voy a seguir denunciando”, afirmó.

El legislador expresó que esperará los tiempos electorales para anunciarle a la gente cuál será su decisión para lograr que venga algo mejor para Monclova y continuará en la lucha hasta que Gerardo sea dado de baja del Acción Nacional.