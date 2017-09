Robert Redford y Jane Fonda reinan en La Mostra

16 views

El amor en la vejez mejora, al menos en opinión de Robert Redford y Jane Fonda, que presentaron hoy en la Mostra veneciana su reencuentro en el cine, Our souls at night, coronados este año con el León de Oro honorífico.

Dirigida para Netflix por el indio Ritesh Batra (The Lunchbox, 2013), esta cinta era uno de las más esperadas de la 74 edición del festival veneciano al juntar en la gran pantalla estas dos estrellas medio siglo después de su mítica Barefoot in the Park (1967).

“¿Qué te parecería si durmiéramos juntos? La noche es lo peor”. Esta es la pregunta con la que da inicio Our souls at night, en la que dos vecinos, Louis (Redford) y Addie (Fonda), ambos viudos y hasta la fecha casi desconocidos, comienzan una historia en común.

De lo que se trata es de unir fuerzas ante la soledad y las vicisitudes de la vida, pero lo que empieza como una propuesta inocente por parte de ella, termina convirtiéndose en un proceso de conocimiento mutuo, de confesiones y de amor en la tercera edad.

Su proyección, fuera de concurso, prácticamente completó el aforo de la Sala Grande de la Mostra, reservada para las grandes ocasiones, pero la expectación aumentó en la rueda de prensa conjunta.

Hablaron de sus recuerdos de juventud, pero sobre todo del tema de la película: el amor en la vejez, de la perenne esperanza de encontrar compañía en el ocaso de la vida, una etapa que no tiene por qué ser un inconveniente, tal y como defendió vehementemente la actriz.

El amor en la vejez mejora. Primero porque somos más valientes ¿Qué tenemos que perder? Sé lo que mi cuerpo necesita, conoces tu cuerpo mejor y no temes pedir lo que necesitas. Creo que a nivel sexual es mejor”, replicó Fonda, al tiempo que Redford arqueaba las cejas, reía irónicamente y se quitaba la chaqueta.

El actor de Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) o The Great Gatsby (1974) quiso abordar una cuestión sobre envejecer: la necesidad de renunciar a hábitos pretéritos, propios de la juventud.

Cuando se es joven no pensamos en ello. Para mi trabajo ha supuesto una dificultad técnica. Cuando era joven era muy atlético y podía moverme de cualquier manera. Y nunca pensaba en ello. Tristemente debes empezar a tener cuidado”, advirtió.

En su opinión, esto “es difícil de llevar”, porque si no tienes cuidado “las consecuencias pueden ser grandes. Envejecer implica darse por vencido en relación a cosas que hacías cuando eras joven, aunque pueda ser triste”, sostuvo.

Junto a Barefoot in the Park, The Chase (1966) y The Electric Horseman, Our souls at night es el cuarto trabajo protagonizado por esta pareja y puede que también sea el último.

Quería hacer un último filme con Jane antes de morir”, avanzó el actor, quien aseguró que se animó a participar en el proyecto por esa razón y porque es una historia de amor dirigida a los jóvenes, basada en el libro homónimo de Kent Haruf (2015).

No escatimaron en elogios y Fonda aplaudió el festival de cine independiente creado por su compañero, el Sundance que, a su juicio, “ha cambiado el cine estadounidense en el modo más profundo”.

Cuando hicimos nuestra última película, el Instituto Sundance estaba simplemente comenzando” por eso “quería estar un tiempo con él y ver en lo que se había convertido”, explicó la actriz.

Aunque, al mismo tiempo, aseguró que cuando le vio por primera vez, en la década de 1960 en los estudios Paramount, enseguida supo que ese rubio y joven actor “sería una estrella”.

Podía sentirse en el ambiente”, refirió Fonda, quien aseveró que a su paso, todas las mujeres le miraban.

Los dos evitaron entrar en política aunque Redford, conciliador, consideró que “hay esperanza para el futuro”, aunque la situación actual no sea del todo idílica.

Pero para ello defendió la necesidad de fomentar un Sueño Americano que vaya dirigido e implique “a todos” y, los dos hicieron especial hincapié en respetar el medioambiente: “lo más importante es salvar el planeta”, reivindicó ella.