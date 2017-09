Pisaremos callos de políticos: Fiscal

12 views

“Vamos a pisar muchos callos, no solamente de presidentes y funcionarios municipales, de funcionarios estatales, también vamos a pisar callos en la sociedad civil, de gente que pueda estar involucrada en el tema de corrupción”, advirtió Jesús Homero Flores Mier para dejar bien en claro que está consciente de la responsabilidad de ser el primer zar anticorrupción de Coahuila.

Advirtió que no se dejará amedrentar por quienes puedan ser afectados en el ejercicio de su labor.

“No nos puede estar temblando la mano ante cualquier amenaza que pueda surgir”, expresó Flores Mier, quien esta semana fue elegido por el Congreso del Estado como Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción, conocido popularmente como Fiscal Anticorrupción.

Aseguró que trabajará igual para todos, sin distinciones, ni siquiera para sus familiares que, informó, trabajan en el servicio público: su padre, dos hermanas y su esposa.

“Que se actúe, nadie puede estar consentido por la ley o por el Fiscal, sino que esto tiene que ser parejo para todos”, apuntó.

Flores Mier también pidió el voto de confianza de los organismos civiles que lo han criticado, acusándolo de tener ligas con personajes políticos y de ser un fiscal “a modo”.

“Esperen a que me siente para empezar a trabajar, yo les pido un voto de confianza, yo con los diputados hice el compromiso de servir a los coahuilenses, y hoy aquí lo reitero y lo vamos hacer muy cercanos a la sociedad civil”, subrayó.

Sin embargo, dijo que no es mago, ni tiene el antídoto o bala de plata que pueda acabar con la corrupción instantáneamente, sino que se requiere el esfuerzo y la colaboración de todos para ir acabando con este mal que aqueja: la corrupción.

-¿Por qué se decidió a buscar el cargo?-

“Yo creo que durante mi trayectoria en el servicio público he estado trabajando en diferentes puestos, que al final de cuentas me han llevado cerca de la transparencia y la rendición de cuentas.

“A mí me tocó ser de las primeras unidades de atención de transparencia en el año 2003 ó 2004, donde inició la Ley de Acceso a la Información y conocimos este tema que en ese entonces era desconocido para todos los mexicanos, y me di cuenta que es una herramienta que sirve para que podamos conocer la toma de decisiones de los políticos en el Gobierno, y por otro lado, ir abriendo canales para que participen los ciudadanos.

“De alguna forma trabajé más de siete años y medio en el ICAI, estuve los últimos años como comisionado presidente, y yo creo que es un ciclo que uno cierra para abrir otro, que no está distante, sino al contrario, se complementa”.

-¿Qué opina de los niveles de corrupción actuales?-

“Yo veo el tema de la corrupción como un mal que hay en México, y hay un peor mal que es la impunidad. Nosotros nos podemos dar cuenta con cifras del Inegi donde de cada 100 delitos en México, 11 se denuncian, 6 se persiguen y solamente 3 se resuelven.

“Entonces es ahí donde podemos empezar a enfocar acciones, creo que el tema de la transparencia está llegando casi a su cúspide, tiene que evolucionar al gobierno abierto y obviamente lo de hoy es el tema anticorrupción, donde no se trata que llegue un mago y resuelva todas las cosas.

“Se trata de una cooperación de todos los ciudadanos, de todos los sectores, de todos los organismos de la sociedad civil para que podamos ir armando un ambiente de infertilidad a estos actos que nos hace mucho daño, en México y en Coahuila”.

En caso de que hubiera conflicto de interés se va a notar muy rápido, yo creo que ahí sí tenemos que jalar parejo y, obviamente, si hay conflicto de interés, se tiene que decir, y que se actúe”

-Luego de ser designado y rendir protesta ¿Ya presentó su 3de3 y examen de control y confianza?-

“La declaración patrimonial y la de intereses ya la presenté y están en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, obviamente tengo que preparar una por la terminación del cargo como presidente del ICAI, para lo que cuento con 30 días.

“Sobre el examen de control y confianza ya se solicitó la cita por parte del Procurador (Homero Ramos) para que acuda yo a la Procuraduría General de la República donde se llevan a cabo estas pruebas, y estoy listo para cualquier prueba que se me quiera hacer, con mucho gusto en la hora y día que me digan”.

-¿Cómo asume el reto en el cargo, que ha sido calificado de histórico?-

“Es un reto muy importante, con mucha responsabilidad, yo creo que tenemos que ir trabajando no solamente de la mano de la autoridad, nosotros vamos a trabajar comprometidos con los ciudadanos, tenemos que hacer un proyecto de trabajo con los ciudadanos, que haya mucha participación ciudadana.

“Como decía, yo no soy mago, no hay un antídoto, no hay una bala de plata, en contra de la corrupción, lo que sí tiene que haber es una voluntad y una voluntad de que sumemos esfuerzos, la Fiscalía Anticorrupción no va a ser la que resuelva todo, es un engrane dentro del Comité de Participación Ciudadana, dentro del Sistema Anticorrupción, donde está la Auditoría Superior, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, donde está el Tribunal (Superior de Justicia), y donde van estar los ciudadanos.

“Tenemos que sumar esfuerzos, definitivamente para que exista corrupción tiene que haber dos personas o más y falta ir viendo este problema como un problema cultural, que tenemos que ir desde varios sectores, inclusive en las universidades, yo creo que van a jugar un papel trascendental en el tema anticorrupción y va a ser un reto muy importante en el que queremos empezar con el pie derecho”.

-¿Tiene familiares trabajando en alguna dependencia pública de cualquier nivel? ¿Los investigaría en su caso?-

“Sí, sí tengo familiares, mi papá está trabajando en una dependencia pública, dos hermanas también, mi esposa también está trabajando en una dependencia pública y eso no me hace que tenga un mayor compromiso con dichas dependencias.

“En caso de que hubiera conflicto de interés se va a notar muy rápido, yo creo que ahí sí tenemos que jalar parejo y, obviamente, si hay conflicto de interés, se tiene que decir, y que se actúe; nadie puede estar consentido por la ley o por el Fiscal, sino que tiene que ser parejo para todos”.

-Algunos sectores han cuestionado su imparcialidad y de que será un Fiscal “a modo”. ¿Qué opina?-

“Nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de sugerencia y de crítica, estaremos muy atentos de lo que diga la sociedad, ahorita si bueno… pues que esperen a que me siente para poder empezar a trabajar, yo les pido un voto de confianza.

“Con los diputados hice el compromiso de servir a los coahuilenses, y hoy aquí lo reitero y lo vamos hacer muy cercanos a la sociedad civil. Soy respetuoso de los comentarios que hagan, les pido eso y aparte que tengan la certeza y la confianza que es algo nuevo donde va estar también participando la sociedad civil.

“Acaban de designar a nueve ciudadanos y nombrarán otro cinco y el Fiscal tendrá que rendir un informe trimestral ante ellos para que den seguimiento y también presionen y también critiquen o cuestionen nuestro trabajo.

“Ya he tenido acercamientos con algunas organizaciones y en nuestro plan de trabajo que estamos elaborando voy a pedirles de favor a ellos que participen, yo creo que es muy importante, uno de mis propuestas dentro del ensayo que presentamos en el Congreso es hacer una convocatoria amplia al sector académico, empresarial, comercial, a los ciudadanos, porque estar en una organización de la sociedad civil no te hacen más que un ciudadano común y corriente, todos somos ciudadanos, donde estemos vamos a seguir siendo ciudadanos y tenemos que incluir a todos”.

-Sobre su relación con el exalcalde Humberto Moreira, ¿es su amigo?-

“Con el profesor ha habido una relación laboral, a mí me preguntaban que si es mi amigo, bueno no soy, y él también ya lo aclaró”.

-El exalcalde y exgobernador lo ligó con el actual Gobernador, ¿qué relación guarda con Rubén Moreira? ¿Influyó el Gobernador en su designación?-

“El Gobernador no es el que nombra, es el Congreso del Estado, yo creo que lo más básico, el ciclo que yo cierre en el ICAI fue lo que me motivó a participar en esta convocatoria que se lanzó por el Congreso y no influyó el Gobernador”.

-Usted declaró que no le va a temblar la mano, ¿cómo podemos interpretar esto?-

“Que me va a temblar es en el sentido de que voy a pisar callos, no solamente presidentes municipales, funcionarios municipales, funcionarios estatales, vamos a pisar callos también en la sociedad civil, a gente que puede estar involucrada en el tema de corrupción y no nos puede estar temblando la mano ante cualquier amenaza que pueda surgir.

“Créeme que ya he recibido por ahí algunos saludos que te extrañan, no son amenazas ni nada, pero que buscan ahí… de repente gente que está en otros sectores en los que no estabas acostumbrado y te sacan de onda de repente, pero no, no, nada grave, todo bien… sobre todo no del sector público, son del sector privado, lo importante es ir tomando las cosas con calma.

Con el profesor ha habido una relación laboral, a mí me preguntaban que si es mi amigo, bueno no soy, y él también ya lo aclaró”

“Entonces es algo que pues yo pido también a los ciudadanos que estén atentos, es un trabajo que no va a ser fácil, pero también hay otros instituciones que tenemos que colaborar, está la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización, el Tribunal, ahorita toda la carga me la están poniendo ahí como que yo soy el patito feo.

“Entonces yo la verdad creo que vamos a aplicar la ley, tenemos que ser muy meticulosos porque lo que hagamos mal se va a notar, y lo que hagamos bien, también se va a notar, entonces no nos va a temblar la mano con nadie, ni con nada”.

-Podrá haber denuncias en nueva plataforma…-

“Le vamos apostar mucho a las nuevas tecnologías, es importante que busquemos aprovechar alguna tecnología, y ya nos pusimos en contacto con una organización de la sociedad civil de México que está promoviendo una plataforma para denunciar, en la cual los ciudadanos tienen la certeza de que se va registrar esta denuncia, pueden anexar pruebas, videos, monto de acto de corrupción, la ubicación donde se llevó a cabo y puede ser en el anonimato.

“Yo creo que esto puede darle mayor confianza a la gente y es por donde tenemos que ir buscando, que los ciudadanos vayan creyendo en esto. Obviamente después de que se presenten las denuncias o los hechos, pues hacer las investigaciones de forma correcta y que la gente vea resultados, que se vea un seguimiento.

“Yo esperaría la semana que entra poder estar ya formalizando este acercamiento sobre esta plataforma; ya me mandaron la información ya estamos por ser de las primeras fiscalías o estados que entraría en esta nueva plataforma”.

-Luego de su designación, se instruyó a la PGJE que se le remitieran los casos que se investigan por posibles actos de corrupción. ¿Ya se hizo esto? ¿Cuántos casos son? ¿Cuáles son los más emblemáticos?-

“Se está preparando ya una lista de asuntos porque no son solamente temas que se han dicho en los medios, hay muchos casos de cohecho, de peculado que se van a tener que investigar y vamos a estar trabajando. El compromiso que estoy haciendo y, es de total autonomía e imparcialidad, estuve siete años trabajando en el ICAI, donde pueden revisar mis resoluciones y en la mayoría, en más del 95 ó 96 por ciento, gana la apertura, porque están apegadas a derecho.

“Ahorita todavía no tenemos el número, se está preparando esta información, yo creo que los próximos días ya podamos tenerla. Sin embargo, vamos a buscar también de que hay una transparencia en el seguimiento de estos asuntos”.

-Si se lo pidieran, ¿estaría dispuesto a iniciar investigaciones por casos como el de la megadeuda y las empresas “fantasma”?-

“Sí, claro, yo creo que todavía no prescriben algunas de ellas, hubo reformas a nivel constitucional donde los delitos por corrupción, que prescribían a los tres años, ya se amplió a siete y algunos a 10 años, por lo cual claro que vamos a investigar, le vamos a dar prioridad a todas las denuncias, a todos los expedientes, además si estas han generado en el público otra expectativa, se tienen que hacer de una forma profesional”.

-Precisamente hoy aparece una encuesta en la que más del 40 por ciento de los coahuilenses considera que la corrupción es el principal problema, incluso más que la seguridad pública. ¿Qué opina?-

“Pon un lado creo que da tranquilidad porque significa que la seguridad está bien, por otro lado, sí es un reto, no he checado la metodología. Sin embargo, creo que es el tema de hoy, el tema que todos sentimos, que todos percibimos.

“Hay que hacernos de ese tipo de herramientas para ir sondeando y también destacar la inquietud de los ciudadanos, eso yo creo que puede servir mucho para decir que tiene que ser una prioridad el tema de la corrupción, en este Gobierno y el que sigue también”.

Este no es un trabajo de uno solo, no tenemos una varita mágica; va a ser un compromiso que hagamos todos para ir enfocando y buscando un mejor Coahuila”

-¿Sus planes son permanecer siete años en el cargo?-

“Por supuesto que vamos por esos siete años”.

-¿Cuáles son sus hobbies o pasatiempos?-

“Estar con la familia, cocinar, me gusta mucho cocinar y pasar tiempo con mis hijos”.

-¿Cómo anda de salud?-

“Vamos estar preparándonos más, créeme que es un dato personal, sin embargo, pues hay que bajarle un poquito a las tortillas de harina”.

-¿A que le tiene miedo?-

“Yo no le tengo miedo a nadie, creo en Dios, y sé que estando con Él, nunca hay que tenerle miedo a nadie”.

-Un mensaje final-

“Hago el compromiso y asumo el reto de estar trabajando por los coahuilenses y con los coahuilenses. Este no es un trabajo de uno solo, no tenemos una varita mágica; va a ser un compromiso que hagamos todos para ir enfocando y buscando un mejor Coahuila para nuestros hijos y para nuestras familias, mejor y libre de corrupción.

“Hay cifras de la OCDE que dicen que se va a tardar unos 15 años para que mejore esto, pues vamos empezando ya, desde nuestros hogares a sembrar esa semilla de los principios y valores, de la honestidad, de la verdad, de no hacer trampas entre otros”.