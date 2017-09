Taylor Swift se mete al futbol americano con ‘Ready For It’

40 views

La cantante Taylor Swift ha sorprendido con el anuncio de una nueva canción de su próximo álbum Reputation. El tema se presentó a través del tráiler del próximo videoclip que lanzará una artista que ya avanzó hace poco su último éxito, el sencillo Look What You Made Me Do, que sirvió como anticipo para la presentación de su último disco.

La nueva canción de Swift se titula Ready For It, y la primera toma de contacto con el videoclip llegó la de la mano de la cuenta de Twitter del canal deportivo ESPN.

Los responsables de comunicación del mismo publicaron el video durante un partido de la liga universitaria de futbol americano.

Are you #readyforit?

No. 1 Alabama. No. 3 Florida State. Right NOW on ABC and streaming live on the ESPN App. pic.twitter.com/pojroWJRHL

— ESPN (@espn) 3 de septiembre de 2017

No es de extrañar esta elección, pues las imágenes del tráiler muestran que el videoclip se centra por completo en este tipo de deporte estadunidense.

Aunque no se puede apreciar mucho, si que parece que Swift a su sonido característico, alejándose de lo escuchado en Look What You Made Me Do.

El nuevo álbum de Taylor Swift, Reputation, se lanzará al público el próximo 10 de noviembre, fecha en la que espera retornar a la cima que le corresponde como diva del pop mundial tras un periodo de silencio.