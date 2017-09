¡Espectacular! Captan la caída de un meteorito en Canadá

52 views

La cámara de seguridad instalada por Jake Polzin captó el momento en que un meteorito pasa sobre Canadá y estalla en llamas el pasado 4 de septiembre.

De acuerdo con la información que contiene el material, las imágenes se registraron a las 22:11 horas al norte de la ciudad de Kelowna, en Columbia Británica.

Submitted video of #meteor over Rutland #Kelowna, from Jake Polzin. Dozens of similar reports into Castanet from across BC Interior. pic.twitter.com/CCesc6LUnm

— Colin Dacre (@ccdacre) 5 de septiembre de 2017

El video muestra la caída del meteorito al lado superior izquierdo de la pantalla… cuando se encuentra a escasos metros del suelo se observa un aumento en su luminosidad.

El jefe de información de incendios de Columbia Británica, Kevin Skrepnek, tuiteó sobre el tema:

Security footage of Monday night’s #meteor, looking east towards Black Mountain from Rutland. #bcmeteor #kelownanow https://t.co/UM2wkIVvXQ pic.twitter.com/A6PB7yTrvz

— KelownaNow.com (@KelownaNow) 5 de septiembre de 2017

Mientras estaba sentado en un patio en NelsonBC, todo el cielo se iluminó y un meteorito cayó”.