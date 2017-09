Cuarta y gol

30 views

Feliz año nuevo para todos los amantes del deporte de las tacleadas, llega una temporada más a la NFL, la cual espero sea aún más entretenida que la del año pasado.

A partir de hoy y cada jueves estaré platicando con ustedes mis puntos de vista de los encuentros que se llevarán a cabo semana tras semana, entre los equipos que buscan apoderarse del trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl 52, el cual se realizará en la gélida ciudad de Minneapolis, la casa de los Vikings.

El campeón a vencer este año, es el equipo del mariscal con más anillos de campeonato en la historia de la liga, Tom Brady buscará nuevamente el bicampeonato, como lo hicieron en el 2003-2004, pero no es una tarea fácil pues algo de lo que más me agrada de este deporte, es la competitividad que cambia año con año gracias a los topes saláriales y la contratación de novatos, si no el equipo con más dinero (los Cowboys) tendría un equipo de en sueño y jamás serían derrotados.

La pretemporada finalizó y sirvió para que los equipos armaran su escuadra de 52 jugadores, entre cortes y lesiones.

No me quiero adelantar, pero este año estoy casi seguro de que los Patriotas y los Gigantes de Nueva York se enfrentarán por tercera ocasión en el espectáculo deportivo con más rating de la televisión, esta temporada los Giants le dieron una nueva arma al QB Eli Manning, un receptor capaz de atrapar pases difíciles y la velocidad que aún tiene da miedo, hablo de Brandon Marshall, quien pasó de noche en los Jets (quién no pasa de noche en la ofensiva de los Jets), este jugador decidió quedarse en NY pero solo cambió su uniforme, ahora imagínense Brandon Marshall de un lado y del otro extremo nada más y nada menos que Odell Beckham Jr., es por esto que me atrevo a decir que Manning tendrá una brillante temporada, no olvidemos que este equipo venció dos veces el año pasado a los explosivos Vaqueros.

Este año iniciamos con sorpresas o “bajas” por así decirlo, no estará el QB de los Colts, Andrew Luck, oficialmente durante el primer partido, pero según rumores de la liga, la ausencia del mariscal podría extenderse por más encuentros, es por ello que Indianápolis canjeó a uno de sus receptores por el mariscal de los Patriotas, Jacoby Brissett. Otro jugador que no verá el emparrillado durante seis encuentros, es el corredor estrella de los Vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliot, debido a un castigo de la liga, mismo que se intentó revocar, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta a beneficio del joven running back, y será Derren McFadden quien intente demostrar que su juego aún vale. Igualmente el corredor de Tampa Bay, Doug Martin y el receptor de los Santos de Nueva Orleans, Willie Snead se perderán los primeros partidos debido a multas impuestas por Roger Godell.

Pero en fin, poco a poco veremos quien se apodera de las divisiones, en la Conferencia Americana, sabemos de antemano que los Patriotas lideran su División, a menos que Jay Cutler (quien salió del retiro para comandar a los Delfines de Miami) de la sorpresa en la Este; en la División Norte hay duelos muy cerrados siempre, pero presiento que los Acereros armados con su nuevo Safety Joe Haden podrán arreglar las cosas en la defensa y llevarse el titulo; por el lado de la División Sur, este tiene que ser el año de los Texanos de Houston, con el regreso de JJ Wat, el jugoso contrato que firmó el receptor DeAndre Hopkings servirá para motivarlo y un QB novato con ganas de brillar, servirán para que Houston logre salir victorioso en sus encuentros, esto sin contar el tema de “Harvey” y que el equipo dedicará la temporada en hacer que los ciudadanos se olviden de ese tormentoso capítulo. En el Oeste la cosa no creo que cambie, los Jefes de Kansas City seguirán liderando la división, el único equipo que pudiera darles un susto es el de Los Ángeles Chargers, Phillip Rivers empieza a envejecer y necesita urgentemente demostrar que aún puede ganar.

Brincándonos de Conferencia, hacía la Nacional, específicamente a la Division Este, los Vaqueros amenazan con repetir la hazaña del año pasado, con un Dak Presscot y un Ezekiel Elliot más experimentados, pero mi apuesta va para los Gigantes, como anteriormente lo expliqué. La zona Norte de esta conferencia será peleada entre Minnesota y Green Bay, el año pasado los Vikingos se vieron forzados a cambiar drásticamente su estilo de juego, al sufrir la lesión de su mariscal titular Teddy Bidgewather desde principios de temporada y la ausencia de Adrian Peterson por lesión, así que habrá que revisar de lo que son capaces estos Vikings. La división Sur buscará derrocar al subcampeón del Super Bowl, los Halcones de Atlanta, quienes no cambiaron mucho su roster este año, al contrario vienen más equipados y dolidos, pero Drew Brees junto a los Santos y la dupla de receptores en Tampa Bay (DeSean Jackson y Mike Evans) pueden truncar los deseos de venganza de Matt Ryan. Para finalizar, la división Oeste es para mi punto de vista, la más pareja de toda la liga, Seattle y San Francisco ya no cuentan con esas temibles defensas que años pasados ponían a los QB a temblar, Los Ángeles Rams están en plena búsqueda de identidad y Arizona está necesitado de triunfos, pues Carson Palmer, al igual que su receptor Larry Fitzgerald, se está volviendo viejo, la única ventaja es que cuentan con el apoyo del jugador más explosivo de la liga, David Johnson, detalle que puede ayudarlos a quedarse con el título de esta división.

Pero no nos adelantemos aún, todo puede pasar, lesiones, bajas o novatos que dan sorpresas hacen que esta liga sea diferente año con año, disfrutemos de los encuentros de esta semana, uno de los más atractivos es el de hoy jueves, Patriots vs Chiefs, el domingo les recomiendo poner atención al Packers vs Seahawks, a los Saints vs Vikings (quizá no suene muy interesante, pero será bueno ver a Adrian Peterson enfrentarse a su antiguo equipo), Steelers vs Browns y por supuesto el Giants vs Cowboys; nos leemos el próximo jueves.

