Las sorprendentes hormigas que sobrevivieron a ‘Harvey’

Las extensas inundaciones causadas por el huracán Harvey en el sureste de Texas pusieron de manifiesto las sorprendentes cualidades de un insecto, no sólo para sobrevivir a la devastación, sino utilizarlas para expandirse y multiplicarse hacia nuevos territorios.

En el desastre de Texas, las hormigas rojas de fuego (fire ants) han pasado a ser las estrellas de la sobrevivencia y las imágenes de la forma en que logran hacerlo se han vuelto virales en las redes sociales.

Las inundaciones expulsaron a las hormigas de fuego de sus madrigueras cavadas en el suelo, pero en vez de amedrentarse por la amenaza, estos insectos poseen la habilidad de organizarse en el caos.

Conforme el agua inunda sus madrigueras las hormigas de fuego se apresuran a salir, pero no huyen. En vez de ello, se aferran unas a otras por miles para conformar inmensas balsas, que deliberadamente esperan la llegada del agua, donde logran mantenerse a flote gracias a minúsculas burbujas de aire.

Las hormigas pueden hacer esto porque sus cuerpos repelen parcialmente el agua, o, en términos científicos, son “hidrofóbicos”. Las hormigas debajo de la superficie recogen minúsculas burbujas de aire para mantenerse a flote.

El permanecer unidas, no les impide moverse constantemente y lo hacen para que ninguna hormiga permanezca sumergida demasiado tiempo. La reina es transportada en medio de la balsa, mientras que las obreras trabajadoras protegen los huevos y las larvas en sus bocas.

De esta forma logran flotar y navegar kilómetros sobre las corrientes de agua, hasta que encuentran un punto seco donde establecer su colonia. Es una estrategia de supervivencia perfeccionada en el tiempo.

Las imágenes de las balsas flotantes de estas hormigas sobre las aguas que anegaron las calles de Houston se han vuelto virales en las redes sociales en los últimos días, poniendo de manifiesto las sorprendentes cualidades del insecto.

Algunas áreas en los alrededores de Houston están registrando docenas, si no es que cientos de avistamientos de colonias de hormigas flotando en las aguas de la inundación en busca de tierra seca.

Ellas realmente aman las inundaciones”, dijo Alex Wild, entomólogo de la Universidad de Texas en Austin. “Es como se mueven”.

Las inundaciones empero, sí acarrean una consecuencia sobre las hormigas. Una investigación realizada en Louisiana tras el paso del huracán Katrina encontró que las hormigas de fuego que conforman una balsa para flotar durante una inundación, son más peligrosas y agresivas que las colonias de tierras secas.

La investigación, de la entomóloga Linda Bui, de la Universidad Estatal de Louisiana, reveló que estas hormigas logran segregar hasta 65 por ciento más veneno que las otras, que no utilizaron este recurso de sobrevivencia.

Bui descubrió que las inundaciones las hicieron más agresivas y peligrosas, por lo que es importante tener cuidado ahora durante la limpieza post-huracán en el sureste de Texas en caso de toparse con estos insectos.

La hormiga roja de fuego (Solenopsis invicta) es una especie invasora en Texas y en Estados Unidos.

La hormiga es nativa de Sudamérica y fue introducida accidentalmente a Estados Unidos alrededor de la década de 1930 a través del puerto de Mobile, Alabama; probablemente en el suelo utilizado para las gravas de los barcos y se han estado extendiendo desde entonces.

Su expansión en Estados Unidos se ha limitado a la parte sur del país, ya que el frio impide su reproducción en el norte. En Texas las hormigas de fuego constituyen la segunda especie invasora más odiada en la entidad, después de los jabalíes.

El impacto de las hormigas de fuego importadas en Texas se estima en mil 200 millones de dólares anuales, al conformar plagas en zonas urbanas, agrícolas y de vida silvestre, que pueden representar una grave amenaza para la salud de las plantas y los animales.