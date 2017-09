Descartan afectaciones en Nayarit, tras el sismo

38 views

En Nayarit no se registraron afectaciones por el sismo de 8.2 grados que se registró la noche de este jueves, a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.

No, no se sintió, porque yo anoche me acosté a la una de la mañana, aquí, bendito sea Dios, no se sintió nada, ningún vecino de aquí de la colonia te puede afirmar que tembló, porque no se sintió”, dijo Julia Suarez, habitante de Tepic

Los puertos de San Blas y Bahía de Banderas se encontraban en alerta de tsunami, por lo que 400 personas abandonaron sus casas para refugiarse en zonas altas o con familiares, lejos de la costa.

El 90 por ciento de las personas regresaron en el transcurso de la mañana a sus hogares, no obstante, los habitantes de la capital del estado no se percataron del temblor.

“No, yo regularmente me acuesto tarde, anoche me acosté entre 2:30 y 3:00, pero la verdad no sentí nada”, indicó Mauricio Suarez.

Al realizar un recorrido por el municipio de San Blas, las autoridades señalaron que en el estado todo se mantiene en calma y, en caso de que se incremente el oleaje, sería por las lluvias que se tenían pronosticadas para todo el fin de semana, de modo tal que las diversas actividades, como la pesca, se realizan sin ningún contratiempo

