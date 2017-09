Lo dan de baja por delatar a Directora

43 views

A Erik Adán Macías Romo, conocer la relación amorosa de la directora con un alumno, le costó su baja del Instituto Universitario Valle de Coahuila, a un semestre de concluir su carrera de ingeniero Industrial y de Sistemas, además sin recibir su documentación y sin aclarar las causas de su baja.

El afectado recordó que por siete semestre cubrió el pago de colegiatura normal, en toda su carrera no reprobó materias, tampoco tuvo reportes por mala conducta y fue hasta que conoció que la directora Katinka Alvarado Villanueva, sostiene relación amorosa con un alumno cuando empezaron sus problemas.

“Nunca tuve conflictos hasta el martes cuando la directora me dijo que había causado baja de la escuela, fue todo, no me dijo el porqué ni me dio razones, simplemente me dijo que ya no podía entrar al plantel, que no le interesaba si me quejaba en los periódicos que no le asustan los comentarios” destacó.

Incluso dice que al enterar su familia de su baja como alumno su mamá se presentó al plantel a conocer las causas pero la directora aprovecho la ocasión para pedir firmara un papel que consignaba su mama pedía la baja voluntaria, todo eso lo hizo para evadir su responsabilidad.

Por ello señala que es necesario que interesados en estudiar en esa escuela, localizada en la zona centro primero conozcan el actuar de la directora porque no es la primer ocasión que actúa de esta forma sin pensar el daño porque en su caso le falta un semestre para terminar su carrera.

“A empezar de cero o ver donde me revalidan materias todo porque conocí la relación amorosa de la directora con un compañero, por eso les pido a quienes quieran entrar a ese plantel que primero analicen bien las cosas, aunque les falte un semestre para terminar su carrera los dan de baja” denunció.